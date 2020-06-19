Duş başlığı temizliğinde bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız! Limon sürüp...

Özellikle şebeke suyu içindeki kireç, banyo ve mutfakların en önemli sorunlarından birini oluşturuyor. Temas ettiği yüzeyleri zamanla lekeli ve kullanılmaz hale getiren kireçli sular, duş başlıklarının da tıkanmasına sebep olabiliyor. Kireçli su dışında duştayken kullandığınız ürünler de duş başlıklarının sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını engelleyebiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak içinse temel olarak iki farklı yöntemden faydalanabilir, böylece hem görüntü hem konfor açısından mükemmel sonuca ulaşabilirsiniz.
DUŞ BAŞLIĞINI ÇIKARMADAN PRATİK TEMİZLEME YÖNTEMİ
Eğer duş başlığında hafif sayılabilecek düzeyde lekelenmeler varsa veya çok fazla uğraşmak istemiyorsanız duş başlığını yerinden çıkarmadan pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler ise bulaşık süngeri, beyaz sirke, poşet ve paket lastiği şeklinde sıralanıyor. Uygulamaya başlamadan önce hafifçe ıslattığınız bulaşık süngeriyle duş başlığının delikli kısımlarını ve geri kalanını ovun. Ardından poşetin içerisini beyaz sirke ile doldurun ve duş başlığını sirke dolu bu poşetin içine koyarak poşet ağzını sızdırmayacak şekilde lastikleyin. Yaklaşık bir saat bu şekilde beklettiğiniz duş başlığını son olarak poşetten çıkararak tekrar ovun.
DUŞ BAŞLIĞINI ÇIKARARAK DETAYLI TEMİZLEME YÖNTEMİ
Sirke ve poşet yöntemi işe yaramadığı veya lekelerin daha yoğun olduğu durumlarda duş başlığını çıkararak detaylı temizleme yöntemini de deneyebilirsiniz. Beyaz sirke, orta büyüklükte bir kap, diş fırçası ve kürdan detaylı temizleme yöntemi için yeterli oluyor. Öncelikle duş başlığını duş hortumundan veya duş spiralinden çıkarın. Sonrasında diş fırçasıyla delikli kısımları ve kalan yerleri iyice ovun. Kabın içerisini beyaz sirke ve su ile doldurun. Duş başlığını bu karışımın içinde yaklaşık bir gün boyunca bekletin. Duş başlığını kullanmaya başlamadan önce son bir kez diş fırçasıyla tekrar ovun. Eğer duş başlığı hala sağlıklı bir şekilde çalışmıyorsa sorunlu deliklerin olduğu kısımları bir de kürdanla açmayı deneyebilirsiniz.
BONUS: KİREÇLİ DUŞ BAŞLIĞI İÇİN LİMON SUYU
Limon suyunun kireç sökücü etkisini çaydanlıklardan kettle içlerine kadar pek çok noktada denemiş ve fark etmiş olabilirsiniz. Bu yüzden limon suyunu özellikle kireçlenmiş ve kararmış duş başlıkları için de kullanabilirsiniz. Beyaz sirkeli detaylı temizleme yönteminde olduğu gibi öncelikle duş başlığını yerinden çıkarmalı, ardından diş fırçası ile ovmalı ve limon suyu eklenmiş bir kabın içinde en az birkaç saat bekletmelisiniz. Duş başlığını limon suyundan çıkardıktan sonra tekrar diş fırçası ile ovup kürdanla tamamen temizleyerek sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.
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