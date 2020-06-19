Duş başlığı temizliğinde bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız! Limon sürüp...

Özellikle şebeke suyu içindeki kireç, banyo ve mutfakların en önemli sorunlarından birini oluşturuyor. Temas ettiği yüzeyleri zamanla lekeli ve kullanılmaz hale getiren kireçli sular, duş başlıklarının da tıkanmasına sebep olabiliyor. Kireçli su dışında duştayken kullandığınız ürünler de duş başlıklarının sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını engelleyebiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak içinse temel olarak iki farklı yöntemden faydalanabilir, böylece hem görüntü hem konfor açısından mükemmel sonuca ulaşabilirsiniz.

DUŞ BAŞLIĞINI ÇIKARMADAN PRATİK TEMİZLEME YÖNTEMİ

Eğer duş başlığında hafif sayılabilecek düzeyde lekelenmeler varsa veya çok fazla uğraşmak istemiyorsanız duş başlığını yerinden çıkarmadan pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler ise bulaşık süngeri, beyaz sirke, poşet ve paket lastiği şeklinde sıralanıyor. Uygulamaya başlamadan önce hafifçe ıslattığınız bulaşık süngeriyle duş başlığının delikli kısımlarını ve geri kalanını ovun. Ardından poşetin içerisini beyaz sirke ile doldurun ve duş başlığını sirke dolu bu poşetin içine koyarak poşet ağzını sızdırmayacak şekilde lastikleyin. Yaklaşık bir saat bu şekilde beklettiğiniz duş başlığını son olarak poşetten çıkararak tekrar ovun.