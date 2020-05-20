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Duş başlığını temizlemek hiç zor değil! İhtiyacınız olan tek şey...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyo temizliği sıkıcı ve içinden çıkılmaz bir sorun gibi görünebilir. Özellikle inatçı kir ve kireç lekeleri söz konusu olduğunda. Temizlemesinde en zorlandığımız alanlardan biri ise kuşkusuz duş başlıkları. Neyse ki kolay bir çözümü var.

Duş başlığını temizlemek hiç zor değil! İhtiyacınız olan tek şey...

Ev temizlemek bazı insanlar için rahatlamanın bir yolu bazı insanlar içinse oldukça sıkıcı bir iş. Hele banyo temizliği söz konusu olduğunda.

Kireç suyun bir parçasıdır, bu yüzden banyolarımızın ve duşlarımızın içinde olması şaşırtıcı değildir. Ancak duş başlığında beyaz bir tabaka oluşması ve suyun çıktığı delikleri tıkaması istemediğimiz bir görüntü. Neyse ki sizin için inatçı kireç kalıntılarından nasıl hemen kurtulacağınızı araştırdık.

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Bu hile için ihtiyacınız olan tek şey plastik bir poşet ve sirke. Plastik poşeti beyaz sirke ile doldurun. Duş başlığının etrafına yerleştirin ve elastik bantla sıkıca sabitleyin. Duş başlığının tamamen sirke içine daldırılması önemlidir. Bunu gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün çıkarın duş başlığının ilk aldığınız gün gibi olduğunu göreceksiniz.

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Bu ipucunu arkadaşlarınızla paylaşın; onlara çok zaman kazandıracaksınız!

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