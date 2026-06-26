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Duş lifiyle yıkananlara uyarı! Enfeksiyon sebebi...

Duşta kullandığınız lif sizi temizlediğini düşündüğünüzden çok daha fazla bakteriye maruz bırakıyor olabilir. Dermatoloji uzmanları, özellikle uzun süre değiştirilmeyen ve sürekli nemli kalan liflerin bakteri ve mantarlar için uygun bir üreme alanına dönüştüğünü belirterek kullanım şekli konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Duş lifiyle yıkananlara uyarı! Enfeksiyon sebebi...
Gökçen Kökden

Uzmanlara göre ister doğal ister sentetik olsun, liflerin gözenekli yapısı ölü deri hücrelerini, kirleri ve nemi içinde tutuyor. Bu durum da zararlı mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor.

DUŞ LİFLERİNDE HANGİ BAKTERİLER BULUNABİLİYOR?

Duş lifiyle yıkananlara uyarı! Enfeksiyon sebebi... 1

Dermatolog Dr. Melissa Piliang'a göre uzun süre kullanılan ve düzenli temizlenmeyen liflerde şu mikroorganizmalar görülebiliyor:

  • E. coli
  • Staphylococcus (Stafilokok)
  • Streptococcus (Streptokok)
  • Pseudomonas aeruginosa

Bunun yanı sıra çeşitli mantarlar da lif üzerinde çoğalabiliyor ve özellikle hassas ciltlerde enfeksiyon riskini artırabiliyor. Uzmanlar, lifin cilde çok sert uygulanmasının da küçük çizikler oluşturabileceğini, bu bölgelerden bakterilerin vücuda girebileceğini belirtiyor.

DUŞ LİFİ NASIL TEMİZLENMELİ?

Duş lifiyle yıkananlara uyarı! Enfeksiyon sebebi... 2

Lif kullananların hijyen konusunda dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

  • Her kullanımın ardından lif iyice durulanmalı.
  • Fazla suyu sıkılarak mümkün olduğunca kurutulmalı.
  • Sürekli nemli kalan duş kabininde değil, hava alan kuru bir yerde muhafaza edilmeli.
  • Haftada en az bir kez temizlenmeli.

Uzmanlar, haftalık temizlik için lifin seyreltilmiş çamaşır suyu içerisinde yaklaşık 5 dakika bekletilip ardından bol suyla durulanmasını öneriyor. Bazı sentetik lifler bulaşık makinesinde de temizlenebiliyor.

BU BÖLGELERDE KESİNLİKLE KULLANMAYIN

Dermatologlar, duş liflerinin yüz ve genital bölge gibi hassas alanlarda kullanılmasını önermiyor. Ayrıca tıraş olduktan sonraki ilk birkaç gün boyunca lif kullanılmaması tavsiye ediliyor. Çünkü tıraş sırasında oluşan küçük kesikler bakterilerin cilde girişini kolaylaştırabiliyor. Uzmanlara göre haftada bir ya da iki kez lif kullanmak çoğu kişi için yeterli oluyor.

DUŞ LİFLERİ NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

Liflerin kullanım ömrü malzemesine göre değişiyor. Doğal lifler: 3-4 haftada bir değiştirilmeli. Sentetik lifler: Yaklaşık 2 ay kullanılabiliyor. Bunun dışında küflenme görülmesi, kötü koku oluşması veya lifin renginin değişmesi halinde beklemeden yenisiyle değiştirilmesi öneriliyor.

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