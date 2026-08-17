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Banyo temizliği yaparken küvete bu mutfak ürününü dökün çağrısı yapıldı

Banyo temizliğinde kullanılan bazı ürünler yüzeylere zarar verebilirken uzmanlar daha basit bir yönteme dikkat çekti. Özellikle küvet temizliğinde mutfakta kullanılan bir ürünün etkili olabileceği belirtildi.

Banyo temizliği yaparken küvete bu mutfak ürününü dökün çağrısı yapıldı
Çiğdem Berfin Sevinç

Banyo temizliği çoğu kişinin düzenli olarak yaptığı işler arasında yer alıyor. Ancak küvet ve duş teknelerinde zamanla biriken kir, yağ ve sabun kalıntıları gözden kaçabiliyor.

Temizlik uzmanlarına göre küveti temizlemek için pahalı ve güçlü kimyasal ürünlere ihtiyaç olmayabilir. Ilık su ve bulaşık deterjanı, özellikle yağ ve kir kalıntılarının temizlenmesinde etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Banyo temizliği yaparken küvete bu mutfak ürününü dökün çağrısı yapıldı 1

KÜVETİ TEMİZLERKEN BU YÖNTEMİ UYGULAYIN

Uzmanlar, küvetin suyu boşaldıktan hemen sonra temizlenmesini öneriyor. Küvet hâlâ sıcakken yüzeydeki yağ ve kirlerin daha kolay çözülebileceği belirtiliyor.

Bunun için ılık suya az miktarda bulaşık deterjanı eklenerek köpüklü bir karışım hazırlanabilir. Ardından yüzey, yumuşak bir sünger veya mikrofiber bezle nazikçe silinebilir.

Banyo temizliği yaparken küvete bu mutfak ürününü dökün çağrısı yapıldı 2

ÇAMAŞIR SUYUNA DİKKAT

Küvet temizliğinde çamaşır suyu kullanılması ise özellikle akrilik yüzeylerde önerilmiyor. Güçlü kimyasallar yüzeyin lekelenmesine veya zarar görmesine neden olabilir.

Bu nedenle kullanılacak temizlik ürünlerinin içeriğinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Banyo temizliği yaparken küvete bu mutfak ürününü dökün çağrısı yapıldı 3

MAT SİYAH KÜVETLERDE FARKLI YÖNTEM

Mat siyah yüzeylerde ise daha dikkatli olunması gerekiyor. Bu tür kaplamalar güçlü temizlik ürünlerinden kolayca zarar görebiliyor.

Uzmanlar, mat siyah küvet, batarya ve giderlerde yalnızca su ve yumuşak bir bez kullanılmasını tavsiye ediyor.

Bulaşık deterjanının yalnızca küvette değil, duşakabin camı ve mikrodalga fırın gibi farklı alanların temizliğinde de kullanılabildiği belirtiliyor.

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