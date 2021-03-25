DUS ve STS sınav sonuçları sorgulama sayfası

DUS sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. 7 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) sonuçları erişime açıldı.

DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2020 DUS ve 2020 - STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı. Açıklamayı twitter hesabından paylaşan Halis Aygün, sonuçların diş hekimlerine hayırlı olmasını diledi.

7 Mart 2021 tarihinde uyguladığımız 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklanmıştır.



Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.



Sonuçların diş hekimlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. #DUS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 25, 2021

[DUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAV SORGULAMA SAYFASI](http://sonuc.osym.gov.tr)

