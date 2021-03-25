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DUS ve STS sınav sonuçları sorgulama sayfası

25.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı 7 Mart Pazar günü yapıldı. STS ve DUS sınavlarının yapılmasının ardından ise binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Prof. Dr. Halis Aygün'ün yaptığı açıklama ile DUS ve STS Diş Hekimliği sınavları açıklandı.

DUS ve STS sınav sonuçları sorgulama sayfası

DUS sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. 7 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) sonuçları erişime açıldı.

DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2020 DUS ve 2020 - STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı. Açıklamayı twitter hesabından paylaşan Halis Aygün, sonuçların diş hekimlerine hayırlı olmasını diledi.

[DUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAV SORGULAMA SAYFASI](http://sonuc.osym.gov.tr)

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