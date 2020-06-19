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Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Duşakabin temizliği ev kadınlarının temizlik sırasında en çok vakit kaybettiği alanlardan biri. Banyo sürekli ıslak kaldığı için kolayca su lekeleri oluşabiliyor. Bunun önüne geçmek için duşakabinleri haftada en az 1 kez temizleyebilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte duşakabin temizliğinin püf noktaları...

Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Banyo sonrası oluşan buhar, nem ve ıslaklık duşakabinlerde kalıcı su lekelerine sebep oluyor. Bu şekilde duşakabinler zaman içinde temizlenmedikçe mat bir görünüm oluşturuyor. Bu mat görünümden nasıl kurtulabiliriz? İşte tüm püf noktalarıyla duşakabin temizliği...

HER BANYO SONRASI KURULAMA İŞLEMİ YAPIN

Su lekelerinin en büyük sebebi banyo sonrası kurulama yapılmaması. Banyo sonrası duşakabin için kurulama işlemi yaparsanız su lekesi problemi ile karşılaşmazsınız. Kurulama işlemini yaparken leke yapmayan mikrofiber cam bezlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi pratikleştirmek için küçük cam silme aparatlarını deneyebilirsiniz.

KARBONAT-LİMON-SİRKE KARIŞIMI İLE MAT GÖRÜNÜME ELVEDA

Kimyasal deterjan kullanmayı sevmeyenler buraya! Karbonat, limon ve sirke ev temizliğinde sıkça kullanılan oldukça etkili doğal malzemeler. Limon ve karbonat duşakabinlerde oluşan kirleri çözmede işe yarıyor. Sirke ve limonsa duşakabini parlatmaya yardımcı oluyor. Bu üç malzemeyi macun kıvamı elde edecek şekilde karıştırın. Daha sonra bir sünger yardımı ile duşakabine uygulayarak 10 dk bekletin ve durulayın. Son olarak limon, sirke ve su karışımı ile duşakabin camlarını silin. Bu işlemi haftada 1 gerçekleştirebilirsiniz. Elde edeceğiniz parlak sonuca siz de inanamayacaksınız!

SU KAYDIRICI SPREY KULLANIN

Su kaydırıcı spreyler duşakabin camında kalıcı su lekelerinin oluşumunun önüne geçiyor. Spreyi kullanmadan önce duşakabini temizleyin ve daha sonra cam kısımlara spreyden bir miktar püskürtün. Bu şekilde her banyo sonrası duşakabin camını kurulamanıza gerek kalmaz. Haftada 1 kez, temizlikten sonra bu uygulamayı yapabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

Bulaşık makinesi parlatıcısı, inatçı kirlerin yumuşamasına yardımcı oluyor. Duşakabin temizliğinde ilk önce sıcak su ve bulaşık makinesi parlatıcısı yardımıyla var olan kirleri yumuşatabilirsiniz. Daha sonra güçlü bir temizleyici ile bu kirleri yok edebilirsiniz. Ayrıca bulaşık makinesi parlatıcısı duşakabinlerinizde oluşan mat görünümü yok etmeye yardımcı olur.

ÇAMAŞIR DETERJANI

Sıcak su ile biraz çamaşır deterjanını macun kıvamına getirin ve bir sünger yardımı ile duşakabini temizleyin. İşte bu kadar!

CAMSİL İLE PARLAK BİR GÖRÜNÜM ELDE EDİN!

Çok kirli olmayan duşakabin camlarınızı parlatmak için camsil kullanabilirsiniz. Özellikle misafir gelmeden önce duşakabin camlarında daha parlak bir görünüm elde etmek için bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Duşakabin camlarını silerken iz kalmaması için mikrofiber cam bezleri veya cam silme aparatları kullanmayı deneyin.

KARARMIŞ LEKE GÖRÜNÜMÜNÜ YOK ETMEK İÇİN ÇAMAŞIR SUYU

Çamaşır suyu bildiğiniz üzere etkili bir renk açıcı görevi üstleniyor. Ve özellikle banyoda bulunan zararlı bakterileri öldürmede etkili. Duşakabin kenarlarında oluşan siyah lekeler üzerinde çamaşır suyu bekletebilirsiniz.

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