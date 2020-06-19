Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Banyo sonrası oluşan buhar, nem ve ıslaklık duşakabinlerde kalıcı su lekelerine sebep oluyor. Bu şekilde duşakabinler zaman içinde temizlenmedikçe mat bir görünüm oluşturuyor. Bu mat görünümden nasıl kurtulabiliriz? İşte tüm püf noktalarıyla duşakabin temizliği...

HER BANYO SONRASI KURULAMA İŞLEMİ YAPIN

Su lekelerinin en büyük sebebi banyo sonrası kurulama yapılmaması. Banyo sonrası duşakabin için kurulama işlemi yaparsanız su lekesi problemi ile karşılaşmazsınız. Kurulama işlemini yaparken leke yapmayan mikrofiber cam bezlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi pratikleştirmek için küçük cam silme aparatlarını deneyebilirsiniz.

KARBONAT-LİMON-SİRKE KARIŞIMI İLE MAT GÖRÜNÜME ELVEDA

Kimyasal deterjan kullanmayı sevmeyenler buraya! Karbonat, limon ve sirke ev temizliğinde sıkça kullanılan oldukça etkili doğal malzemeler. Limon ve karbonat duşakabinlerde oluşan kirleri çözmede işe yarıyor. Sirke ve limonsa duşakabini parlatmaya yardımcı oluyor. Bu üç malzemeyi macun kıvamı elde edecek şekilde karıştırın. Daha sonra bir sünger yardımı ile duşakabine uygulayarak 10 dk bekletin ve durulayın. Son olarak limon, sirke ve su karışımı ile duşakabin camlarını silin. Bu işlemi haftada 1 gerçekleştirebilirsiniz. Elde edeceğiniz parlak sonuca siz de inanamayacaksınız!