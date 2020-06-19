Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Banyo sonrası oluşan buhar, nem ve ıslaklık duşakabinlerde kalıcı su lekelerine sebep oluyor. Bu şekilde duşakabinler zaman içinde temizlenmedikçe mat bir görünüm oluşturuyor. Bu mat görünümden nasıl kurtulabiliriz? İşte tüm püf noktalarıyla duşakabin temizliği...
Su lekelerinin en büyük sebebi banyo sonrası kurulama yapılmaması. Banyo sonrası duşakabin için kurulama işlemi yaparsanız su lekesi problemi ile karşılaşmazsınız. Kurulama işlemini yaparken leke yapmayan mikrofiber cam bezlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi pratikleştirmek için küçük cam silme aparatlarını deneyebilirsiniz.
Kimyasal deterjan kullanmayı sevmeyenler buraya! Karbonat, limon ve sirke ev temizliğinde sıkça kullanılan oldukça etkili doğal malzemeler. Limon ve karbonat duşakabinlerde oluşan kirleri çözmede işe yarıyor. Sirke ve limonsa duşakabini parlatmaya yardımcı oluyor. Bu üç malzemeyi macun kıvamı elde edecek şekilde karıştırın. Daha sonra bir sünger yardımı ile duşakabine uygulayarak 10 dk bekletin ve durulayın. Son olarak limon, sirke ve su karışımı ile duşakabin camlarını silin. Bu işlemi haftada 1 gerçekleştirebilirsiniz. Elde edeceğiniz parlak sonuca siz de inanamayacaksınız!
Su kaydırıcı spreyler duşakabin camında kalıcı su lekelerinin oluşumunun önüne geçiyor. Spreyi kullanmadan önce duşakabini temizleyin ve daha sonra cam kısımlara spreyden bir miktar püskürtün. Bu şekilde her banyo sonrası duşakabin camını kurulamanıza gerek kalmaz. Haftada 1 kez, temizlikten sonra bu uygulamayı yapabilirsiniz.
Bulaşık makinesi parlatıcısı, inatçı kirlerin yumuşamasına yardımcı oluyor. Duşakabin temizliğinde ilk önce sıcak su ve bulaşık makinesi parlatıcısı yardımıyla var olan kirleri yumuşatabilirsiniz. Daha sonra güçlü bir temizleyici ile bu kirleri yok edebilirsiniz. Ayrıca bulaşık makinesi parlatıcısı duşakabinlerinizde oluşan mat görünümü yok etmeye yardımcı olur.
Sıcak su ile biraz çamaşır deterjanını macun kıvamına getirin ve bir sünger yardımı ile duşakabini temizleyin. İşte bu kadar!
Çok kirli olmayan duşakabin camlarınızı parlatmak için camsil kullanabilirsiniz. Özellikle misafir gelmeden önce duşakabin camlarında daha parlak bir görünüm elde etmek için bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Duşakabin camlarını silerken iz kalmaması için mikrofiber cam bezleri veya cam silme aparatları kullanmayı deneyin.
Çamaşır suyu bildiğiniz üzere etkili bir renk açıcı görevi üstleniyor. Ve özellikle banyoda bulunan zararlı bakterileri öldürmede etkili. Duşakabin kenarlarında oluşan siyah lekeler üzerinde çamaşır suyu bekletebilirsiniz.
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