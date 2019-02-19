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Duşakabinden 45 kilo eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

Van'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak'ta bir ikamete operasyon düzenledi.

Duşakabinden 45 kilo eroin çıktı

Narkotik köpeği Lisa ile yapılan detaylı aramada evin banyosundaki duşakabin içerisinde 2 adet çanta içerisine ve asma tavanına zulalanmış 86 paket halinde toplam 45 kilo eroin ele geçirildi.
İ.Ü. isimli şahıs “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve uyuşturucu nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
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Van eroin

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