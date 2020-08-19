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Duşakabinlerin pırıl pırıl olmasını sağlayan temizlik tüyoları! Karbonat, sirke...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev hanımları evin sürekli temiz olmasını ister. Evde sürekli bir temizlik hali söz konusu olur. Çünkü bugün temizlenen yer sonraki gün hiç temizlenmemiş gibi gözükür. Banyo da bu yerlerden biri! Bugün temizleseniz yarın yine saç, kıl, su lekeleri... Oysa bu lekelerden kurtulmanız mümkün! Duşakabinde bulunan kireç ve su lekelerini bazı püf noktaları ile kolayca temizleyebilirsiniz.

Duşakabinlerin pırıl pırıl olmasını sağlayan temizlik tüyoları! Karbonat, sirke...

Duşakabin evde sürekli kullanılır. Biri gelir, duş alır, camları buhar yapar. Başka birisi daha girer ve zamanla duşakabinde su lekeleri oluşmaya başlar. Zamanla bu lekeler paslanmalara ya da kireçlenmelere de sebep olabilir. Oysa her gün kullandığınız pek çok malzeme bu derdinizi çözebilir. Peki nedir bu malzemeler? İşte sizin için tüm bu temizlik yöntemlerini derledik.

DUŞAKABİNİ PIRIL PIRIL YAPABİLİRSİNİZ!

Duş alırken duş aldığımız yerin temiz olmasını isteriz. Temiz olmayan bir duşakabinde ne kadar temizlenirsek temizlenelim, temiz hissetmeyiz. Bu histen hem kendinizi hem de misafirlerinizi kurtaracağınız yöntemler işte şöyle:

  • Öncelikle su lekelerinin oluşmasını engellemek için alabileceğiniz çok kolay bir önlem var. Duş aldıktan sonra hemen duşakabin camlarını pamuklu bir bez yardımıyla silmek. Bu şekilde camlarda kalan su damlacıklarından kurtulursunuz ve sonrasında su lekesi oluşmasının da önüne geçersiniz. Ardından duşakabin kapaklarını açık bırakarak içinin de iyice kurumasını sağlayabilirsiniz.

  • Duşakabin içerisindeki bir başka problem ise: küfler. Fayans aralarında şampuan, jel kalıntıları ya da havasızlıktan oluşan küfler katlanılmaz bir hal alabilir. İşte bundan kurtulmak için küf temizleme solüsyonlarını kullanabilirsiniz. Herhangi bir solüsyona sahip değilseniz de çözüm çok basit. Doğal temizlik ürünü sirke burada da imdadınıza yetişiyor. Suyun içerisine biraz sirke katarak küflü bölgeleri temizleyebilirsiniz.

  • Duşakabin kapaklarının cam gibi olmasını istiyorsanız karbonattan da yardım alabilirsiniz. Ilık bir su içerisine 1 tatlı kaşığı karbonat koyarak işe başlayabilirsiniz. Ardından mikrofiber bez aracılığıyla duşakabin kapaklarını güzelce temizleyebilirsiniz. Ardından kuru bir bez yardımıyla kuruladığınız takdirde ayna gibi duşakabin kapaklarına sahip olacaksınız!

  • Duşakabin temizliğinde bir başka etkili yöntem ise beyaz sirke ile karbonatı karıştırmak olur. İki ürünü bir kap içerisinde macun kıvamını elde edene kadar karıştırın. Ardından bu macun kıvamındaki karışımı elinize eldiven geçirerek duşakabin kapaklarına sürün. Bir süre bu şekilde bekletin. Ortalama 20-30 dakika aralığında bekletmek yeterli olur. Su ile kapakları iyice durulayın. Son olarak kapakları kurulamayı sakın unutmayın!

  • Duşakabin temizliğinde kimyasal ürünler kullanırken de dikkatli olmalısınız. Ağır kimyasallar duşakabini temizlemek yerine daha büyük zararlara yol açabilir. Fayansları eritebilir, çizilmesine sebep olabilir. Duşakabin camlarında çizikler oluşmasına dahi sebep olabilir.

  • Kalıcı kirler oluşmaması için de düzenli aralıklarla duşakabini temizlemeye özen göstermelisiniz. Sık sık temizlenmeyen duşakabinlerde kirler daha zorlu ve kalıcı bir hal alır.
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