Duşakabinlerin pırıl pırıl olmasını sağlayan temizlik tüyoları! Karbonat, sirke...

Duşakabin evde sürekli kullanılır. Biri gelir, duş alır, camları buhar yapar. Başka birisi daha girer ve zamanla duşakabinde su lekeleri oluşmaya başlar. Zamanla bu lekeler paslanmalara ya da kireçlenmelere de sebep olabilir. Oysa her gün kullandığınız pek çok malzeme bu derdinizi çözebilir. Peki nedir bu malzemeler? İşte sizin için tüm bu temizlik yöntemlerini derledik.

DUŞAKABİNİ PIRIL PIRIL YAPABİLİRSİNİZ!

Duş alırken duş aldığımız yerin temiz olmasını isteriz. Temiz olmayan bir duşakabinde ne kadar temizlenirsek temizlenelim, temiz hissetmeyiz. Bu histen hem kendinizi hem de misafirlerinizi kurtaracağınız yöntemler işte şöyle: