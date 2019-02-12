Düşen helikopterde şehit olan 4 askere veda

Şehitler için ilk tören, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şehitlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, şehitler için dua okudu. Törenin ardından Yüzbaşı Ümit Özerli'nin cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi Niğde'ye gönderildi. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, İzmir'in Bergama ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne zorunlu iniş sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin naaşı, uçakla Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne, oradan da karayoluyla Bergama'ya getirildi.

Türk bayrağına sarılı şehit Özerli'nin naaşı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kurşunlu Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Büşra Özerli, babası emekli astsubay Nureddin, annesi Ayşe ve kardeşi Piyade Yüzbaşı Murat Özerli, anneanne Muradiye Şen ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide şehidin annesi Ayşe ile eşi Büşra, uzun süre şehit Özerli'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Ayşe Özerli "Son şehit olsun, oğlumu götürmeyin yüreğim yandı" diyerek ağladı. Şehidin eşini ve annesini yakınları teselli etmeye çalıştı. İlçede etkili olan yağmura rağmen şehidin son yolculuğuna çok sayıda vatandaş katıldı. "OĞLUM SEN BENİ TAŞIYACAKTIN, BEN SENİ TAŞIYORUM" İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Anne Ayşe Özerli askerlerle oğlunun tabutunu top arabasına taşıdı.

"Oğlumu ben taşıyacağım. Oğlum sen beni taşıyacaktın, ben seni taşıyorum" diyen annenin acısı törene katılan asker ve vatandaşları da gözyaşını boğdu. Acılı anne Ayşe Özerli ile eşi Büşra Özerli, şehit Ümit Özerli'nin top arabasına konulan tabutunun yanından da ayrılmadı. İki acılı kadın top arabasındaki tabutun hemen yanında yürüdü. Ellerini üzerinden ayırmadı. Tabutu taşıyan bazı askerlerin de gözyaşları dikkati çekti. Cenazeye katılan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin naaşı, ilçe şehitliğinde toprağa verildi. ŞEHİT CENAZESİNE ÜST DÜZEY KATILIM Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özcan'ın naaşı, cami avlusuna kortej eşliğinde getirildi. Şehidin annesi Nezihe, babası İlhami, eşi Gizem Özcan ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Levent Gök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile askeri yetkililer, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, top arabasına konularak kortej eşliğinde Cebeci Şehitliği'ne götürüldü. Şehidin naaşı omuzlarda taşınırken eşi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin eşi, tören boyunca Özcan'ın fotoğrafını taşıdı. Özcan, daha sonra Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi. Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, görev yaptığı Elazığ ve Erzincan'da, bölgedeki iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlenmişti. Subay temel kursunu birinci olarak bitiren Özcan, 2011'den beri kara pilot olarak görev yapıyordu. "O BENİ BIRAKMAZ" Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Şahinde, babası Cemil, eşi Sibel, 8 yaşındaki kızı Nur Sevim ve 5 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya ile ağabeyi Ümit Kaya, caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Şehidin eşi Sibel Kaya, tabutun yanına gelerek, "O beni bırakmaz. Beni duyuyor. Mis gibi kokuyor. Ben onun mis yanaklarını hastanede öptüm. Onu kokladım. Bana şimdi kim sarılacak? Benim sana hakkım yok ama yine de helal olsun. Benim ona bin kere, yüz bin kere helal olsun. O da bana hakkını helal etsin. Ben ondan razıyım. O da benden razı olsun. Peygamberime komşu eylesin seni. Allah'a emanet ol" dedi. Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.