Düşes Kate ve Meghan'dan ilham alınan 2019'un en iyi gelinlik trendleri

BOYUNDAN BAĞLI

Mayıs 2018'de Prens Harry ile evlenen Meghan Markle düğünden sonra düzenlenen resepsiyon için boyundan bağlı Stella McCartney tasarımı bir elbise tercih etmişti. Vogue editörlerine göre 2019 yılında bu gelinliklerle sık karşılaşacağız.

DANTEL KOLLAR

2011 yılında Prens William ile dünya evine giren Kate Middleton'un dantelli gelinliği o dönemde evlenenlere ilham kaynağı olmuştu. Tasarımcılar Kate'in gelinliğini biraz daha güncelleyerek kabarık tül ya da dantel kullanıyorlar.

KAFTAN

70'lerin popüler gelinliklerini andıran bohem gelinlikler de tasarımcıların tercihleri arasında.

TÜYLER

Gelinliklerdeki kuş tüyü detayları dantellerin yerini alacak.

RENKLİ GELİNLİKLER

Renkli gelinlik eğilimi de yavaş yavaş tercih edilmeye başlanıyor. Uçuk pembeler en popüler seçimlerden.

KISA GELİNLİKLER

Gelinliklerdeki renk geçişi gibi kısa gelinlikler de trend olacak.



