Düşes Kate ve Meghan'dan ilham alınan 2019'un en iyi gelinlik trendleri

BOYUNDAN BAĞLI
Mayıs 2018'de Prens Harry ile evlenen Meghan Markle düğünden sonra düzenlenen resepsiyon için boyundan bağlı Stella McCartney tasarımı bir elbise tercih etmişti. Vogue editörlerine göre 2019 yılında bu gelinliklerle sık karşılaşacağız.
DANTEL KOLLAR
2011 yılında Prens William ile dünya evine giren Kate Middleton'un dantelli gelinliği o dönemde evlenenlere ilham kaynağı olmuştu. Tasarımcılar Kate'in gelinliğini biraz daha güncelleyerek kabarık tül ya da dantel kullanıyorlar.
KAFTAN
70'lerin popüler gelinliklerini andıran bohem gelinlikler de tasarımcıların tercihleri arasında.
TÜYLER
Gelinliklerdeki kuş tüyü detayları dantellerin yerini alacak.
RENKLİ GELİNLİKLER
Renkli gelinlik eğilimi de yavaş yavaş tercih edilmeye başlanıyor. Uçuk pembeler en popüler seçimlerden.
KISA GELİNLİKLER
Gelinliklerdeki renk geçişi gibi kısa gelinlikler de trend olacak.
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