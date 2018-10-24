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Düşes Kate ve Meghan'dan ilham alınan 2019'un en iyi gelinlik trendleri

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

Vogue dergisine göre gelinlik trendleri çok değişmiyor ancak, 2019 gelinliklerinde 6 önemli eğilimle karşı karşıya kalacağız. Vogue'a göre boyundan bağlı Meghan Markle, dantel ağırlıklı Kate Middleton gelinliği gibi gelinliklerle daha sık karşılaşacağız.

Düşes Kate ve Meghan'dan ilham alınan 2019'un en iyi gelinlik trendleri

BOYUNDAN BAĞLI

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Mayıs 2018'de Prens Harry ile evlenen Meghan Markle düğünden sonra düzenlenen resepsiyon için boyundan bağlı Stella McCartney tasarımı bir elbise tercih etmişti. Vogue editörlerine göre 2019 yılında bu gelinliklerle sık karşılaşacağız.

DANTEL KOLLAR

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2011 yılında Prens William ile dünya evine giren Kate Middleton'un dantelli gelinliği o dönemde evlenenlere ilham kaynağı olmuştu. Tasarımcılar Kate'in gelinliğini biraz daha güncelleyerek kabarık tül ya da dantel kullanıyorlar.

KAFTAN

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70'lerin popüler gelinliklerini andıran bohem gelinlikler de tasarımcıların tercihleri arasında.

TÜYLER

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Gelinliklerdeki kuş tüyü detayları dantellerin yerini alacak.

RENKLİ GELİNLİKLER

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Renkli gelinlik eğilimi de yavaş yavaş tercih edilmeye başlanıyor. Uçuk pembeler en popüler seçimlerden.

KISA GELİNLİKLER

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Gelinliklerdeki renk geçişi gibi kısa gelinlikler de trend olacak.

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