KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Düşündüğünüzden daha tehlikeli! Eğer siz de makyajınızı temizlemeye üşeniyorsanız...

Düşündüğünüzden daha tehlikeli! Eğer siz de makyajınızı temizlemeye üşeniyorsanız...

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
20.05.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yapmak çok güzel ama temizlemek pek de öyle değil. Birçoğumuz en ince detayına kadar özenle yaptığımız makyajı günün sonunda temizlemek istemiyor. Buna temizlemeye üşeniyor da diyebiliriz. Peki, makyajı temizlememenin cilt sağlığımız için zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Gelin, bu zararların neler olduğunu hep birlikte öğrenelim.

Düşündüğünüzden daha tehlikeli! Eğer siz de makyajınızı temizlemeye üşeniyorsanız...

Güne yeni başladığımızda ya da dışarı çıkarken makyajımızı büyük bir zevkle yapıyoruz. Günün sonuna geldiğimizde ise ya günün yorgunluğundan ya da üşenmekten yaptığımız makyajı temizlemek istemiyoruz. Bu noktada yaptığımız büyük bir yanlış var ki o da temizlenmemiş makyajla derin bir uyku çekmek. Sabah uyandığımızda ise temizlenmemiş makyajın ceremesini çekiyoruz. Üstelik durum sadece bununla kalmıyor, cildimiz de zarar görüyor. İşte, makyajı temizlememenin cilt sağlığımıza zararları...

MAKYAJI TEMİZLEMEMENİN CİLT SAĞLIĞIMIZA ZARARLARI

  • Makyajı temizlememenin en önemli zararlarından biri cildin kuruması. Fondöten, ruj, kapatıcı, gibi makyaj malzemeleri uzun süre cilde temas ettiğinde cildin neminin azalmasına ve kurumasına neden olur.
  • Zararlarından bir diğeri ise gözenekleri tıkaması. Gün içinde havadaki tanecikler gözeneklerinize dolar. Bunun üzerine bir de makyaj yapıp temizlemediğinizde cildimizin nefes almasına yarayan gözenekler tıkanır. Buna cildiniz nefes alamaz hale gelir de diyebiliriz.
  • Cildimiz gece uykusu esnasında kendini yeniler. Eğer makyajınızı temizlemeden uyursanız cildiniz kendini yenileyemez. Bu da sağlıksız bir cilt ile sonuçlanır.
  • Kirpik dipleri tıkanır. Maskara, rimel gibi göz makyajımızda kullandığınız ürünler temizlenmediğinde kirpik diplerinizi tıkatabilir. Bu da göz çevresinde kuruluk, egzama gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.
  • Cildiniz tarafından emilen makyaj malzemeleri uzun süre cildinizde kaldığında kimyasal maddeler vücudunuza yayılır. Bu da zamanla çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.
  • Makyajınızı temizlemiyorsanız boş yere yaşlanma karşıtı ürünler kullanmayın derim. Çünkü makyajı temizlememenin önemli ve sevimsiz zararlarından biri de erken yaşlanmak. Cildiniz uzun süre makyajla mücadele ederken yorulur ve daha erken yaşlanır.

MAKYAJ NASIL TEMİZLENMELİ?

Eğer mümkünse eve geldiğiniz anda makyajınızı temizlemelisiniz. Mümkün değilse mutlaka ama mutlaka yatmadan önce cildinizi makyajdan arındırmalısınız. Önce göz makyajınızı uygun bir temizleyici ile temizleyerek işe başlayabilirsiniz. Daha sonra ise tüm cildinizi kaliteli bir temizleme köpüğü, jeli veya sabunuyla temizlemelisiniz.

Makyajınızı temizledikten sonra tonik yardımıyla cildinizi silmeli, nemlendirici sürerek ise son dokunuşu yapmalısınız. Bu adımlardan sonra bebek gibi bir cilde kavuşmamanız için hiçbir sebep yok!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Plajların en şık kadını olunPlajların en şık kadını olun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsyan etti! 'Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?'

İsyan etti! 'Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?'

Fotoğrafı görünce ünlü fenomeni tehdit etti

Fotoğrafı görünce ünlü fenomeni tehdit etti

Dikkat! Şans bugün kapıyı çalıyor

Dikkat! Şans bugün kapıyı çalıyor

İlişkide kelimelere dikkat edin

İlişkide kelimelere dikkat edin

Önlem alınmazsa gelişimi engelliyor

Önlem alınmazsa gelişimi engelliyor

Evde sıkılan çocuklara aktivite

Evde sıkılan çocuklara aktivite

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cinsel eğitimde kullanmayın

Cinsel eğitimde kullanmayın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

66 yaşında modelin gençlik formülü

66 yaşında modelin gençlik formülü

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Bugün burcunuz ne söylüyor?

Bugün burcunuz ne söylüyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.