Düşündüğünüzden daha tehlikeli! Eğer siz de makyajınızı temizlemeye üşeniyorsanız...

Güne yeni başladığımızda ya da dışarı çıkarken makyajımızı büyük bir zevkle yapıyoruz. Günün sonuna geldiğimizde ise ya günün yorgunluğundan ya da üşenmekten yaptığımız makyajı temizlemek istemiyoruz. Bu noktada yaptığımız büyük bir yanlış var ki o da temizlenmemiş makyajla derin bir uyku çekmek. Sabah uyandığımızda ise temizlenmemiş makyajın ceremesini çekiyoruz. Üstelik durum sadece bununla kalmıyor, cildimiz de zarar görüyor. İşte, makyajı temizlememenin cilt sağlığımıza zararları...

MAKYAJI TEMİZLEMEMENİN CİLT SAĞLIĞIMIZA ZARARLARI

Makyajı temizlememenin en önemli zararlarından biri cildin kuruması. Fondöten, ruj, kapatıcı, gibi makyaj malzemeleri uzun süre cilde temas ettiğinde cildin neminin azalmasına ve kurumasına neden olur.

Zararlarından bir diğeri ise gözenekleri tıkaması. Gün içinde havadaki tanecikler gözeneklerinize dolar. Bunun üzerine bir de makyaj yapıp temizlemediğinizde cildimizin nefes almasına yarayan gözenekler tıkanır. Buna cildiniz nefes alamaz hale gelir de diyebiliriz.

Cildimiz gece uykusu esnasında kendini yeniler. Eğer makyajınızı temizlemeden uyursanız cildiniz kendini yenileyemez. Bu da sağlıksız bir cilt ile sonuçlanır.

Kirpik dipleri tıkanır. Maskara, rimel gibi göz makyajımızda kullandığınız ürünler temizlenmediğinde kirpik diplerinizi tıkatabilir. Bu da göz çevresinde kuruluk, egzama gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.

Cildiniz tarafından emilen makyaj malzemeleri uzun süre cildinizde kaldığında kimyasal maddeler vücudunuza yayılır. Bu da zamanla çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Makyajınızı temizlemiyorsanız boş yere yaşlanma karşıtı ürünler kullanmayın derim. Çünkü makyajı temizlememenin önemli ve sevimsiz zararlarından biri de erken yaşlanmak. Cildiniz uzun süre makyajla mücadele ederken yorulur ve daha erken yaşlanır.

MAKYAJ NASIL TEMİZLENMELİ?

Eğer mümkünse eve geldiğiniz anda makyajınızı temizlemelisiniz. Mümkün değilse mutlaka ama mutlaka yatmadan önce cildinizi makyajdan arındırmalısınız. Önce göz makyajınızı uygun bir temizleyici ile temizleyerek işe başlayabilirsiniz. Daha sonra ise tüm cildinizi kaliteli bir temizleme köpüğü, jeli veya sabunuyla temizlemelisiniz.

Makyajınızı temizledikten sonra tonik yardımıyla cildinizi silmeli, nemlendirici sürerek ise son dokunuşu yapmalısınız. Bu adımlardan sonra bebek gibi bir cilde kavuşmamanız için hiçbir sebep yok!



