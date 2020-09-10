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Düşürdüğü 16 bin lirayı bulan kişiye seslendi: “Elini vicdanına koy”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, oğlunun düğünündeki takıları bozdurduktan sonra borçlarını ödemek için ayırdığı 16 bin lirayı düşüren Sebiha Dok, kapı kapı dolaşıp parayı bulan kişiyi arıyor.

Düşürdüğü 16 bin lirayı bulan kişiye seslendi: “Elini vicdanına koy”

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, oğlunun düğünündeki takıları bozdurduktan sonra borçlarını ödemek için ayırdığı 16 bin lirayı düşüren Sebiha Dok, kapı kapı dolaşıp parayı bulan kişiyi arıyor. 1 haftadır umutla beklediğini belirten gözü yaşlı kadın, “Borçlarımızı ödemek için bu parayı bulmaktan başka çarem yok” diyerek parayı bulan kişinin vicdanına seslendi.
Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde ikamet eden 50 yaşındaki Sebiha Dok, kısa bir süre önce oğlunun dünya evine girmesinin sevincini yaşadı. Dok, düğünde takılan altınları bozdurup gelini ve oğlunun yaşayacağı ev için aldığı mobilya ve beyaz eşyaların borcunu ödemek istedi. Altınları yanına alarak ilçe merkezine gelen anne Dok, kuyumcuda altınları bozdurdu. Kuyumcudan çıkarak Hulusi Efendi Bulvarı’ndaki park halindeki otomobile binen Dok, paranın 16 bin lirasını mobilyacıya olan borcunu ödemek için koltuğun üstüne ayırdı, kalanını da çantasına bıraktı. Dok’un ayırdığı 16 bin lira, otomobilden inmek için açtığı kapıdan yola düştü. Ayırdığı parayı pardösüsünün cebine bıraktığını sanan Dok, 16 bin lirayı düşürdüğünden habersiz bir şekilde borcunu ödemek mobilyacının yolunu tuttu. Mobilyacıyla geldiğinde ceplerini ve çantasını kontrol eden Dok, ayırdığı 16 bin liranın olmadığını fark etti. Parayı otomobilde unutmuş olabileceği düşüncesi ile hemen geri dönen Dok, umutlarını söndüren gerçekle baş başa kaldı.
Otomobili park ettikleri noktayı gören güvenlik kameraları olduğunu fark eden anne Sebiha Dok, cadde üzerindeki esnaftan yardım istedi. Yapılan kamera incelemesinde, üzerinde beyaz gömlek olan bir şahsın, otomobilin altına uzanarak aldığı şeyi cebine koyup uzaklaştığına şahit olan Dok, hemen polise başvurdu.
Parasını bulan kişiye seslenen Dok, “Bu parayla oğlumun düğün masrafları için yaptığım borçları ödeyecektim. Oğlumun mürüvvetini gördüm diye sevinirken sevincim boğazımda kaldı. 1 haftadır her yerde arıyoruz. Belki tanıyan biri çıkar diye umut ediyoruz. Parayı kaybettiğim günden beri uyku uyuyamıyorum. Polise ve savcılığa başvurduk. Onlarda arıyorlar” şeklinde konuştu.
"Parayı bulan her kimse elini vicdanına koysun" diyen Sebiha Dok, “Borçlarımızı ödeyemedik. Bu para tek çaremizdi. Onu bulan kişinin içi rahat ediyor mu acaba? Allah rızası için parayı geri getirsin. Ailecek harap olduk” ifadelerini kullandı.

Düşürdüğü 16 bin lirayı bulan kişiye seslendi: “Elini vicdanına koy”

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