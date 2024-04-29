HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Concentrix + Webhelp, yoluna Concentrix adıyla devam ediyor!

Concentrix + Webhelp, yoluna Concentrix adıyla devam ediyor!

29.04.2024 22:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Concentrix + Webhelp ticari adı altında faaliyet gösteren global teknoloji ve hizmet şirketi olan Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), bugün adını Concentrix olarak değiştirdiğini ve marka gelişimini sürdürdüğünü duyurdu.

Concentrix + Webhelp, yoluna Concentrix adıyla devam ediyor!

Şirketin kuruluşundan bu yana geçerliliğini koruyan ve eş merkezli daireler ile temsil edilen Concentrix marka kimliğini yeniledi. Yeni tasarlanan görsel kimlik, yine bu odağı koruyarak Concentrix'in geleceğin markalarına güç vermek için sunduğu teknolojiyi ve dönüştürücü çözümleri temsil edecek.

Bu yeni markalaşma sürecinde şirket, genişletilmiş üretken yapay zekâ çözümleri, dijital yetenekler ve katma değerli hizmetlerle tüm süreci uçtan uca kapsayan hızlı ve tam entegre çözümler sunmak için daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir konuma sahip olduğuna inanıyor.

Concentrix Başkanı ve CEO'su Chris Caldwell, Şirketin yeniden markalama süreciyle insan odaklı, güçlendirdiklerini belirtti.

"MÜŞTERİLERİMİZİN İŞ ZORLUKLARINI ÇÖZMEK İÇİN TAM ENTEGRE ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

Caldwell, sözlerine şunları ekledi: "Marka deneyimleri yaratmada oyunun kurallarını değiştiren, güvenli yapay zekâ teknolojileriyle ölçeklenen ve dijital operasyonları yöneten bir şirket olarak, müşterilerimizin en önemli iş zorluklarını ve ihtiyaçlarını çözmek için tam entegre çözümler sunuyoruz."

2902cd2f-37d6-4df6-b053-f8f5403b6c1d

Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi'nden Sorumlu Metin Tarakçı: "Bugün, Concentrix + Webhelp için yeni bir dönem başlıyor. Teknoloji ve hizmet portföyümüzün derinliğini ve genişliğini yansıtan yeni marka kimliğimiz için çok heyecanlıyız. Yeni yolculuğumuzda, iş ortaklarımızı ve çalışanlarımızı geleceğe taşıyacağımız, teknoloji ile desteklediğimiz çözümlere odaklanıyoruz." dedi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskortla para anlaşmazlığı kanlı bitti! Çok sayıda kişi evi bastı, yanlışlıkla kardeşini öldürdüEskortla para anlaşmazlığı kanlı bitti! Çok sayıda kişi evi bastı, yanlışlıkla kardeşini öldürdü
İstanbul Tabip Odası'nda gündem seçim: 'Değişim istiyoruz'İstanbul Tabip Odası'nda gündem seçim: 'Değişim istiyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: Fransa Ulusal Meclisi'nin, kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedirDışişleri Bakanlığı: Fransa Ulusal Meclisi'nin, kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir
Anahtar Kelimeler:
global şirket
En Çok Okunan Haberler
Nihal Candan'a kötü haber! "İşte belgesi" diyerek yeni gelişmeyi duyurdu

Nihal Candan'a kötü haber! "İşte belgesi" diyerek yeni gelişmeyi duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: 'Tek adamlığı kökleştirecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: 'Tek adamlığı kökleştirecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz'

Dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca Kovid-19 aşılarıyla ilgili sonunda itirafta bulundu... Bu etkiye neden oluyormuş!

Dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca Kovid-19 aşılarıyla ilgili sonunda itirafta bulundu... Bu etkiye neden oluyormuş!

CHP'li başkan adayının sır ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu

CHP'li başkan adayının sır ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle verdiği tüm para buhar oldu

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle verdiği tüm para buhar oldu

Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aramıştı! CHP'den 1 Mayıs için 'Taksim' kararı

Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aramıştı! CHP'den 1 Mayıs için 'Taksim' kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.