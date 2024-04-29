Concentrix + Webhelp, yoluna Concentrix adıyla devam ediyor!

Şirketin kuruluşundan bu yana geçerliliğini koruyan ve eş merkezli daireler ile temsil edilen Concentrix marka kimliğini yeniledi. Yeni tasarlanan görsel kimlik, yine bu odağı koruyarak Concentrix'in geleceğin markalarına güç vermek için sunduğu teknolojiyi ve dönüştürücü çözümleri temsil edecek.

Bu yeni markalaşma sürecinde şirket, genişletilmiş üretken yapay zekâ çözümleri, dijital yetenekler ve katma değerli hizmetlerle tüm süreci uçtan uca kapsayan hızlı ve tam entegre çözümler sunmak için daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir konuma sahip olduğuna inanıyor.

Concentrix Başkanı ve CEO'su Chris Caldwell, Şirketin yeniden markalama süreciyle insan odaklı, güçlendirdiklerini belirtti.

"MÜŞTERİLERİMİZİN İŞ ZORLUKLARINI ÇÖZMEK İÇİN TAM ENTEGRE ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

Caldwell, sözlerine şunları ekledi: "Marka deneyimleri yaratmada oyunun kurallarını değiştiren, güvenli yapay zekâ teknolojileriyle ölçeklenen ve dijital operasyonları yöneten bir şirket olarak, müşterilerimizin en önemli iş zorluklarını ve ihtiyaçlarını çözmek için tam entegre çözümler sunuyoruz."

Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi'nden Sorumlu Metin Tarakçı: "Bugün, Concentrix + Webhelp için yeni bir dönem başlıyor. Teknoloji ve hizmet portföyümüzün derinliğini ve genişliğini yansıtan yeni marka kimliğimiz için çok heyecanlıyız. Yeni yolculuğumuzda, iş ortaklarımızı ve çalışanlarımızı geleceğe taşıyacağımız, teknoloji ile desteklediğimiz çözümlere odaklanıyoruz." dedi.







