Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması konusunda tepki

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İzlanda'nın tek probleminin "çok fazla buz" olduğunu söyledi.

Washington Post'un haberine göre, Duterte, İzlanda'nın girişimiyle Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin hazırlanan BM soruşturmasını eleştirerek, İzlanda'nın Filipinlilerin mücadelesini anlamadığını, ülkelerindeki çok fazla buzun, İzlandalıların hayattaki tek sorunu olduğunu dile getirdi.

Filipinler Devlet Başkanı, "İzlanda'nın sorunu nedir? Sadece buz. Sizin sorununuz bu, çok fazla buzunuz var. Ne geceniz gece ne gündüz gündüz. Suçtan anlamazsınız." ifadelerini kullandı.

Duterte ayrıca İzlanda'da polis olmadığını ve İzlandalıların sadece buz yemek için dışarı çıktıklarını da savundu.

İzlanda'nın BM misyonundan ise Duterte'nin açıklamalarına yanıt gelmedi.

İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, salı günü tasarının geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filipinler'de insan haklarının daha da kötüye gittiğini açıklamıştı.

Dünyada en az suç işlenen ülkelerden biri olan İzlanda'da, 2017 yılı itibariyle görev yapan polis memurunun sayısının 307 olduğu ifade ediliyor.