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Duvar hangi deterjanla sinilir? İşte badana kadar etkili yöntem!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kirlenen duvarları boyatmak evi son temiz gösterir ve yeniler. Ancak maliyeti oldukça yüksektir. Peki size duvarları boyatmadan tertemiz bir görünüme kazandıracağınızı söylesek? İşte doğru malzeme kullanarak duvarları ışıl ışıl yapmanın formülü.

Duvar hangi deterjanla sinilir? İşte badana kadar etkili yöntem!

Duvar silme temizliği sık sık yapılmasa da senede bir iki defa bu bakıma htiyaç duyulur. Evi boyatmanın maliyeti yüksek. Biz de fazla parar harcamak yerine doğru temizlik malzemesi kullanarak duvardaki kiri yok etme yöntemini bulduk.

DUVAR BOYASINA ZARAR VERMEDEN DUVAR NASIL SİLİNİR?

Duvar silme işleminde temizlik malzeme seçimi son derece önemlidir. Duvar silme malzemesinin içinde kimyasal madde olmamalıdır aksi halde bu malzemeler boya rengini bozar ve daha kirli bir görünüme neden olur. Duvar temizliğinde kullanmanız gereken malzeme seçenekleri ise şöyle;

Sabunlu su
Karbonatlı su
Sirke
Nişastalı su

DUVAR NASIL SİLİNİR?

Duvar silerken fırça kullanmayın. Duvar silme moplarından faydalanın. Silme işlemine başlamadan önce mutlaka duvarların tozu alınmalı. Yumuşak süngerler de duvar silmek için tercih edilebilir. Duvar tozunu aldıktan sonra temizleyiciyle süngeri ıslatın ve duvarları silin. Silme işleminin ardından evin camlarını açın ve yaklaşık 3 saat evi havalandırın. Üç saatin sonunda kuru bir bezle duvarların üzerinden geçin.


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