Duvar hangi deterjanla sinilir? İşte badana kadar etkili yöntem!

Duvar silme temizliği sık sık yapılmasa da senede bir iki defa bu bakıma htiyaç duyulur. Evi boyatmanın maliyeti yüksek. Biz de fazla parar harcamak yerine doğru temizlik malzemesi kullanarak duvardaki kiri yok etme yöntemini bulduk.

DUVAR BOYASINA ZARAR VERMEDEN DUVAR NASIL SİLİNİR?

Duvar silme işleminde temizlik malzeme seçimi son derece önemlidir. Duvar silme malzemesinin içinde kimyasal madde olmamalıdır aksi halde bu malzemeler boya rengini bozar ve daha kirli bir görünüme neden olur. Duvar temizliğinde kullanmanız gereken malzeme seçenekleri ise şöyle;

Sabunlu su

Karbonatlı su

Sirke

Nişastalı su

DUVAR NASIL SİLİNİR?

Duvar silerken fırça kullanmayın. Duvar silme moplarından faydalanın. Silme işlemine başlamadan önce mutlaka duvarların tozu alınmalı. Yumuşak süngerler de duvar silmek için tercih edilebilir. Duvar tozunu aldıktan sonra temizleyiciyle süngeri ıslatın ve duvarları silin. Silme işleminin ardından evin camlarını açın ve yaklaşık 3 saat evi havalandırın. Üç saatin sonunda kuru bir bezle duvarların üzerinden geçin.



