Duvardaki lekeyi boyaya zarar vermeden saniyeler içinde yok eden yöntem

Duvara bir şey mi sıçradı? Boyayı mahvetmeden temizlemenin püf noktaları ortaya çıktı.

Evdeki duvarlar büyük bir özenle boyanıyor ancak mutfakta sıçrayan yağlar, çocukların kalem izleri ya da günlük lekeler zamanla görüntüyü bozabiliyor. Uzmanlara göre ise duvarları temizlerken yanlış yöntem kullanmak boyaya kalıcı zarar verebilir. Doğru tekniklerle hem lekelerden kurtulmak hem de boyayı korumak mümkün.

Duvar temizliğine başlamadan önce alanın hazırlanması gerekiyor. Uzmanlar, mobilyaların duvardan uzaklaştırılmasını ve zeminin havlu ya da örtülerle korunmasını öneriyor. Elektrik prizleri ve anahtarların çevresini temizlerken ise güvenlik için elektriğin kapatılması tavsiye ediliyor.

İlk adımda duvardaki tozların temizlenmesi büyük önem taşıyor. Bunun için elektrik süpürgesinin yumuşak fırça başlığıyla süpürme yapılması öneriliyor. Tavana yakın köşelerdeki örümcek ağları da bu aşamada temizlenebilir.

BOYA TÜRÜNE DİKKAT

Uzmanlara göre mat ve saten boyalar daha hassas yapıya sahipken, parlak boyalar daha dayanıklı oluyor. Yağ bazlı boyalar ise lateks boyalara göre daha sağlam kabul ediliyor. Ancak dayanıklı boyalarda bile sert süngerler ve aşındırıcı temizleyiciler kullanılmamalı.

Temizlik için en güvenli yöntemlerden biri ılık sabunlu su hazırlamak. Az miktarda bulaşık deterjanı kullanılması yeterli oluyor. Çok kirli duvarlarda ise şeker sabunu tercih edilebiliyor. Yumuşak bir sünger hafif nemli kalacak şekilde sıkıldıktan sonra duvar yukarıdan aşağıya doğru nazikçe siliniyor.

Fazla su kullanımından kaçınılması gerektiği belirtilirken, sert ovalama yerine dairesel ve hafif hareketler öneriliyor. İlk kez uygulanacaksa yöntemin görünmeyen küçük bir bölgede test edilmesi tavsiye ediliyor.

LEKELER İÇİN FARKLI ÇÖZÜMLER

Yağ lekelerinde beyaz sirke ve ılık su karışımı etkili olabiliyor. Uzmanlar, bir ölçü sirkeye dört ölçü su eklenmesini öneriyor. Ancak bu yöntem daha çok parlak ve dayanıklı boyalarda kullanılmalı.

Kalem izleri için sihirli sünger olarak bilinen sünger silgiler tercih edilebiliyor ancak bunların aşındırıcı olabileceği belirtiliyor.

Karbonat karışımı da özellikle yağ bazlı lekelerde işe yarıyor. Bir yemek kaşığı karbonata az miktarda su eklenerek yoğun bir macun hazırlanıyor. Karışım lekeye uygulanıp hafifçe silindikten sonra nemli bezle temizleniyor.

DUVARLARI TEMİZ TUTMANIN YOLLARI

Uzmanlar, lekelerin bekletilmeden temizlenmesini öneriyor. Çünkü zamanla kuruyan kirlerin çıkması daha zor hale geliyor. Ayrıca yeniden boya yapılacaksa silinebilir boyaların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Mutfakta davlumbaz kullanımının da önemli olduğu belirtiliyor. Yemek sırasında oluşan yağ ve dumanın zamanla duvarlarda renk değişimine neden olabileceği ifade ediliyor.

