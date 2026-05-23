Diyet yapmadan 56 kiloyu böyle verdi! "Tek dikkat ettiğim şey..."

Tam 57 kilo veren Britt Mudd da sosyal medya paylaşımlarında, kendisini hedeflerine ulaştıran 10 basit alışkanlığı anlattı.

İşte doğal yollarla kilo verip formunu korumayı başaran genç kadının dikkat çeken önerileri:

1. MAKRO TAKİBİ VE PORSİYON KONTROLÜ ÖĞRENDİ

Britt Mudd’a göre kilo vermenin en önemli adımlarından biri, makro besinleri (protein, karbonhidrat ve yağ) öğrenmek oldu.

"Makro takibi ve doğru porsiyon kontrolü sayesinde sevdiğim yiyecekleri tüketirken bile kalori açığında kalabildim" diyen Mudd, zamanla vücudunun hangi besinlere nasıl tepki verdiğini öğrendiğini belirtti.

2. YÜRÜMEYİ HAYATININ PARÇASI HALİNE GETİRDİ

Mudd, gün içindeki hareketliliğin kilo kaybında büyük rol oynadığını söyledi.

Özellikle yürüyüşün 'en küçümsenen egzersizlerden biri' olduğunu belirten genç kadın, düzenli yürüyüşün zamanla bir zorunluluktan alışkanlığa dönüştüğünü ifade etti.

3. KAS YAPMANIN TEMELLERİNE ODAKLANDI

Ağırlık antrenmanlarında karmaşık yöntemler yerine temel hareketlere yöneldiğini anlatan Mudd, doğru form ve düzenli tekrarın kas gelişiminde kritik olduğunu vurguladı.

"Egomu bir kenara bırakıp temel hareketleri uzun vadede düzenli yapmaya başladığımda en iyi sonuçları gördüm" dedi.

4. GECE RUTİNİ OLUŞTURDU

Başarılı kilo verme sürecinin yalnızca spor salonunda başlamadığını söyleyen Britt Mudd, kaliteli uykunun önemine dikkat çekti.

Her gece aynı saatte uyumaya çalıştığını belirten Mudd, ekran süresini azaltıp 7-8 saat uyumayı öncelik haline getirdiğini söyledi.

5. TUTARLILIĞI ÖNCELİK YAPTI

Mudd’a göre en önemli nokta, tüm bu alışkanlıkları sürdürülebilir hale getirmek.

"Alışkanlıklar yaşam tarzını oluşturur. Hedeflerinize uygun bir yaşam tarzı kurun" sözleriyle motivasyonun geçici, disiplinin ise kalıcı olduğunu anlattı.

6. DÜZENLİ AĞIRLIK ÇALIŞTI

Özellikle kol bölgesindeki değişimden bahseden Mudd, haftada 3-4 gün üst vücut antrenmanı yaptığını belirtti.

"Haftada bir kez birkaç hareket yapmak büyük değişim sağlamaz. Yıllardır düzenli çalışıyorum" dedi.

7. PROTEİN TÜKETİMİNİ ARTIRDI

Beslenmesinde protein ağırlıklı öğünlere yer verdiğini söyleyen genç kadın, günlük protein hedefinin önemli olduğuna dikkat çekti.

"Öğünlerimi yağsız protein kaynakları etrafında şekillendiriyorum. Protein shake ve proteinli dondurmalar da tüketiyorum" ifadelerini kullandı.

8. SABIRLI OLMAYI ÖĞRENDİ

57 kiloluk dönüşümün kısa sürede gerçekleşmediğini belirten Britt Mudd, sürecin yaklaşık 7 yıl sürdüğünü söyledi.

"İstediğim sonucu hemen göremediğim zamanlarda bile devam ettim. Sürece güvendim" dedi.

9. BOL SU İÇTİ

Gazlı içecek alışkanlığını bırakıp su tüketimini artırdığını anlatan Mudd, günde yaklaşık 3 litre su içtiğini ifade etti.

Yeterli su tüketiminin hem cilt sağlığı hem de genel enerji seviyesi açısından faydalı olduğunu belirtti.

10. DİNLENMEYE VE KASLARIN TOPARLANMASINA ÖNEM VERDİ

Mudd’a göre kas gelişimi yalnızca spor yaparken değil, dinlenme sırasında gerçekleşti. Bu nedenle uyku, dinlenme günleri ve yeterli sıvı tüketiminin antrenman kadar önemli olduğunu vurguladı.

UZMANLAR DA AYNI GÖRÜŞTE

Uzmanlara göre hızlı sonuç arayışı yerine sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek, uzun vadeli kilo kontrolünde çok daha etkili. Düzenli hareket, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve sabır; sağlıklı yaşamın temel taşları arasında gösterildi.