Duyan markete koşuyor: Sık sık yiyenlerin beyinleri 11 yıl daha genç oluyor! 'Düzenli olarak tüketenlerde kalp krizi riski %16 azalıyor'

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, genel sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Vitamin, lif, kalsiyum ve antioksidan zengini olan yeşil yapraklı sebzeler, kanser önleyici oluşları ile biliniyor. Prof. Dr. Erkan Topuz hem beyin hem de kalp-damar sağlığına oldukça faydaları olan yeşil yapraklı sebzeleri şiddetle tavsiye etti.

BEYNİ 11 YIL GENÇLEŞTİRİYOR

Prof. Dr. Erkan Topuz "Sık sık yeşil yapraklı sebzeler yiyen kişilerin beyinleri 11 yıl kadar daha genç oluyor." dedi.

KALP-DAMAR SAĞLIĞINA FAYDALI

"Ayrıca kan damarları da çok daha sağlıklı oluyor. Düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeler yiyen kişilerde kalp krizi riski yaklaşık %16 daha azdır. Elbette yeşil yapraklı sebzeleri diğer sağlıklı yiyeceklerle birleştirirseniz kalp krizi geçirme riskiniz daha da azdır." diye Erkan Topuz yeşil yapraklı sebzelerin faydalarını vurgu yaptı.



