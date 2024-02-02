KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Duyan markete koşuyor: Sık sık yiyenlerin beyinleri 11 yıl daha genç oluyor! 'Düzenli olarak tüketenlerde kalp krizi riski %16 azalıyor'

    Duyan markete koşuyor: Sık sık yiyenlerin beyinleri 11 yıl daha genç oluyor! 'Düzenli olarak tüketenlerde kalp krizi riski %16 azalıyor'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.02.2024 15:02 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sağlıklı bir yaşam elbette ki sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmaktan geçiyor. Doğanın bize sunduğu öylesine mucizevi etki gösteren besinler var ki çoğumuz bunlardan habersiziz. Prof. Dr. Erkan Topuz yiyenlerin beyinlerinin 11 yıl daha genç olduğu ve ayrıca kalp krizi risklerinin de %16 daha azaldığı o besin grubunu paylaştı.

    Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, genel sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Vitamin, lif, kalsiyum ve antioksidan zengini olan yeşil yapraklı sebzeler, kanser önleyici oluşları ile biliniyor. Prof. Dr. Erkan Topuz hem beyin hem de kalp-damar sağlığına oldukça faydaları olan yeşil yapraklı sebzeleri şiddetle tavsiye etti.

    BEYNİ 11 YIL GENÇLEŞTİRİYOR

    yeşil yapraklı sebzeler

    Prof. Dr. Erkan Topuz "Sık sık yeşil yapraklı sebzeler yiyen kişilerin beyinleri 11 yıl kadar daha genç oluyor." dedi.

    KALP-DAMAR SAĞLIĞINA FAYDALI

    dereotu maydanoz

    "Ayrıca kan damarları da çok daha sağlıklı oluyor. Düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeler yiyen kişilerde kalp krizi riski yaklaşık %16 daha azdır. Elbette yeşil yapraklı sebzeleri diğer sağlıklı yiyeceklerle birleştirirseniz kalp krizi geçirme riskiniz daha da azdır." diye Erkan Topuz yeşil yapraklı sebzelerin faydalarını vurgu yaptı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu besinler dikkat ve konsantrasyonu arttırıyor!Bu besinler dikkat ve konsantrasyonu arttırıyor!
    Farkında bile olmadan kilo verdiler! İşte 9 formülüFarkında bile olmadan kilo verdiler! İşte 9 formülü
    Kettle kirecinden eser bırakmıyor! Tek malzemeyle kireci temizleyinKettle kirecinden eser bırakmıyor! Tek malzemeyle kireci temizleyin
    Anahtar Kelimeler:
    kalp krizi kalp damar hastalıkları yeşil sebzeler yeşil yapraklı sebzeler eo damarlar sağlıklı yiyecek
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.