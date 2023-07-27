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  4. Duyar duymaz Kılıçdaroğlu'nu aramış! 'Gizli protokol' iddiası sonrası Davutoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Üzüldüm, haberimiz yoktu!

Duyar duymaz Kılıçdaroğlu'nu aramış! 'Gizli protokol' iddiası sonrası Davutoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Üzüldüm, haberimiz yoktu!

27.07.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı duyurulan "gizli protokol"le ilgili Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi. Söz konusu iddiaları duyar duymaz Kılıçdaroğlu'nu aradığını açıklayan Davutoğlu, "Üzüldüm. Haberimiz yoktu" diye konuştu. Öte yandan İYİ Parti lideri Akşener'in de söz konusu protokolden habersiz olduğu belirtildi.

Duyar duymaz Kılıçdaroğlu'nu aramış! 'Gizli protokol' iddiası sonrası Davutoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Üzüldüm, haberimiz yoktu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için destek açıklaması karşılığında İçişleri Bakanlığı dahil, üç bakanlığı ve MİT'i vermek üzere Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'la gizli protokol imzalaması gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendi partisi içerisinden gelen eleştirirler üzerine "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" ifadelerini kullanırken; CHP kadar 6'lı masanın da rahatsız olduğu öğrenildi.

İYİ PARTİ VE GELECEK PARTİSİ TEPKİLİ

İttifak ortaklarından İYİ Parti, söz konusu gizli protokolden haberlerimin olmadığını vurgularken, Gelecek Partisi'nden de "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur." açıklaması geldi.

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DAVUTOĞLU: "ÜZÜLDÜM, HABERİM YOKTU

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, söz konusu gizli protokol için üzüldüğünü belirterek "Bilgilendirilmedik. Haberimi yok. İddialar ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu'nu aradım sordum" dedi.

KILIÇDAROĞLU TEKRAR ARAMIŞ

Davutoğlu, CHP liderinin kendisine önce gizli bir protokol olmadığını ancak daha sonra telefonla arayarak "Kusura bakmayın. Tekrar baktım. Protokol varmış, bakanlık görüşülmüş" dediğini açıkladı.

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AKŞENER'İN DE HABERİ YOKMUŞ

Öte yandan Ankara'da partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin “Haberim yoktu” dediği öğrenildi.

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Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ gelecek partisi

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