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Ankara'da AK Parti'nin adayı kim olacak? İşte Mansur Yavaş’ın karşısına çıkacak isim...

27.07.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına takip olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u getireceği iddia edildi. 31 Mart’ta yapılması planlanan seçimler öncesinde Ankara’da Mansur Yavaş’ın ise tekrardan aday olacağı kesin ancak İYİ Parti iddiası da gündem yaratacak. Ankara’da adaylar kim olacak? İşte son kulis bilgileri…

Ankara'da AK Parti'nin adayı kim olacak? İşte Mansur Yavaş’ın karşısına çıkacak isim...

Ankara’da AK Parti’nin Mansur Yavaş’ın karşısına rakip olarak kimi çıkaracağı merak konusu olmaya devam ederken kulislerde konuşulan isim belli oldu. Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u çıkaracak. Altınok’un ilçe ve mahalle gezilerini de son dönemde artırdığı bildirildi.

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Sözcü gazetesinin haberine göre; CHP’nin adayının ise yine Mansur Yavaş olacağı belirtildi ancak İYİ Parti’nin de Mansur Yavaş’ı kendi listelerinden göstermeyi planladığı öne sürüldü.

MANSUR YAVAŞ, AKŞENER’İ ZİYARET ETMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeniden göreve seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı görevine getirilen Oktay Vural’a dün “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirmişti. Bu ziyaretin yerel seçimlere yönelik bir hazırlık olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Kurultay sonrası yeniden göreve seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı görevine getirilen Sayın Oktay Vural’a “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret gerekçesi ile ilgili yapılan manipülasyon içerikli haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.” ifadelerini kullandı.

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