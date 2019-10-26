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Duyarlı vatandaşlar yerde yatan köpeğin başından biran olsun ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 23:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde kaldırımda can çekişen sokak köpeğini gören duyarlı vatandaşlar belediyenin sağlık ekiplerine haber verip bir an olsun başından ayrılmadı.Yenişehir ilçesinde kaldırımda can çekişen bir köpeği gören vatandaşlar her biri bir yandan telefona sarılıp yetkililere haber verdi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde kaldırımda can çekişen sokak köpeğini gören duyarlı vatandaşlar belediyenin sağlık ekiplerine haber verip bir an olsun başından ayrılmadı.
Yenişehir ilçesinde kaldırımda can çekişen bir köpeği gören vatandaşlar her biri bir yandan telefona sarılıp yetkililere haber verdi. Okuldan çıkan öğrenciler koşarak köpeğin başına gelerek yetkililerin gelmesini bekledi. Zehirlenme şüphesiyle hareketsiz yatan köpeği gören vatandaşlar uzun süre köpeğin başından ayrılmadı. Vatandaşlardan Engin Tayar, yoldan geçerken köpeği yerde yatmış şekilde gördüğünü, başında toplanmış vatandaşların olduğunu, kendisinin de yetkililerin gelmelerini beklediğini söyledi. Tayar, “Hayvan büyük ihtimalle zehirlenmiş. Ya yediği çöplerden, ya da bilinçli bir şekilde zehirlenmiş. Buna benzer bir iki örnek daha var az ileride. Orada da yine bir iki köpek aynı şekilde zehirlenmiş. Hayvan can çekişiyor. Hayvan hakları konusunda zaten kanunlarımız bir yerde yetersiz. Çünkü mal sayılıyor. Mal sayıldığı için bir yerde aslında koruma kapsamına giriyor. Ama sokak hayvanları bir şekilde bizim korumamıza muhtaç. Bu anlamda da sadece tanık kalmak yetmiyor. Katılımcı olmakta lazım. Hayvan hakları konusunda yine bir yerde bunun savunuculuğunu yapmak lazım. Onlarda birer canlı. Bu şekilde bizde onların ölümlerine tanık olmamalıyız diyorum. Aslında hepimiz yetkiliyiz bir yerde. Çünkü kendi evlerimizdeki zehirli sayabileceğimiz çöpleri, çamaşır suyuna bulaşmış, ya da başka bir şekilde bulaşmış çöplerimizi biz dışarı bırakmamalıyız. Bu anlamda çöpleri ayrıştırmalıyız. İlkin oradan başlıyor. Ama belediyenin de, diğer yargı organlarının da, kurumlarında bu konuda biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Biz vatandaşların şikayetlerini, yine şehir içinde bulunan diğer tüm canlıların şikayetlerine kulak asmaları gerekiyor” dedi.
Vatandaşların araması üzerine belediye yetkilileri gelerek köpeği tedavi için hayvan barınağına götürdü.

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