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  4. Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

17.11.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en ünlü fenomenleri arasında yer alan Duygu Özaslan geçtiğimiz günlerde genç şarkıcı Madison Beer'ın vogue makyajını yapmış ve makyaj videosunu YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Beer'in kullandığı ürünlere muadiller de öneren ve oldukça etkileyici bir makyaja imza atan Duygu Özaslan'ın bu makyajında kullandığı ürünleri sizin için derledik. Haydi detaylara geçelim.

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Işıltılı cilt makyajının ön planda olduğu görünümlerden hoşlanıyorsanız siz de Duygu Özaslan'ın makyajından ilham alabilirsiniz. Duygu Özaslan, makyaj malzemelerinde yaptığı seçimler ile canlı ve sağlıklı görünen bir ten elde etmeyi başarıyor. Dudak kaleminden dudak serumuna, fondötenden pudraya, aydınlatıcıdan maskaraya kadar birbirinden kaliteli ve güzel makyaj malzemeleri arasından zevkinize en uygun olanları seçmek için listemize göz atabilirsiniz.

Adsız tasarım - 2022-11-18T095934.787

1. Limitsiz uzunluk: Maybelline New York Lash Sensational Sky High Cosmic Black Maskara

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Cosmic Black Maskara kirpiklerinize sonsuz siyahlık, limitsiz uzunluk ve hacim etkisi kazandırır. Ürünün esnek fırçası en küçük kirpiklere bile uzanır ve maskara 24 saate kadar kalıcılık sağlar. Yüzlerce kullanıcının olumlu yorumlarını ve beğenisini alan ürün en çok tercih edilen maskaralar arasında yer alır. Duygu Özaslan'ın da tercihi olan maskarayı siz de çok seveceksiniz!

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2. Kaşları sabitlemek şart: Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Styling Kaş Şekillendirici Balmumu

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Yüz makyajının en önemli adımlarından biri şüphesiz, kaşların şekillendirilmesi. Siz de boyayıp şekillendirdiğiniz kaşlarınızın gün içerisinde bozulmasından ve kaş boyanızın kalıcı olmamasından şikayetçiyseniz Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Styling Kaş Şekillendirici Balmumu'nu tercih edebilirsiniz. Duygu Özaslan'ın yüz spreyiyle beraber kullanarak kaşlarını sabitlediği ürünle ne kadar koşuşturma içinde olursanız olun, kaşlarınızı makyajınızı ilk yaptığınız hâliyle muhafaza edebilirsiniz.

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3. Kolay emilim sağlar: Clinique Nemlendirici Yüz Spreyi

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Clinique Nemlendirici Yüz Spreyi özel formülüyle cildinizi nemlendirerek ferahlık hissi sağlar. Yağsız yapısı sayesinde cildiniz tarafından kolayca emilir. Kuru ve nemsiz bir cilt tipine sahipseniz tercih edebileceğiniz 125 mililitre hacmindeki ürün, makyaj sonunda kullanılabildiği gibi nemlendirme amaçlı temiz cilde de uygulanabilir. Siz de çantanıza atıp her ihtiyacınız olduğunda cildinize kolayca uygulayabileceğiniz bir nemlendirici ürün arayışındaysanız spreyi denemelisiniz!

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4. Suya dayanıklı: Mac Studio Radiance Face And Body Radiant Sheer Fondöten

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Suya dayanıklı olan Mac Studio Radiance Face And Body Radiant Sheer Fondöten, hafif ve orta örtücülük sağlar. Cilt kusurlarınızı örterken cildinize bakım yapan fondöten, 8 saate kadar doğal ve kalıcı bir görünüm sunar. Dermatolojik testlerden geçirilerek üretilen ürün hassas ciltler de dahil olmak üzere tüm cilt tiplerinde kullanılabilir. Siz de cildinizi yormadan, bir kusursuz görünüme kavuşturmak istiyorsanız hafif yapılı ürünü tercih edebilirsiniz.

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5. Geniş renk skalası: Nars Radiant Creamy Concealer

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Nars Radiant Creamy Concealer geniş renk skalasıyla her cilt rengine uyum sağlar. Çok amaçlı kapatıcı, göz altlarınızı ve cilt kusurlarınızı kapatmanın yanı sıra vurgulama veya konturleme için de kullanılabilir. Işık yayma teknolojisiyle zenginleştirilen kapatıcı, yüzünüzdeki ince çizgileri ve yorgunluk izlerini anında gizler. Antialerjenik özelliği sayesinde hassas ciltler için de tercih edilebilir.

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6. Işıltınızı ortaya çıkarın: KIKO Aydınlatıcı Glow Fusion Highlighting Drops

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Makyajlarınızda ışıltılı bir görünümden hoşlanıyorsanız aradığınız ürün KIKO Aydınlatıcı Glow Fusion Highlighting Drops olabilir! Metalik bitişli aydınlatıcı, daha canlı ve parlak bir cilt görünümüne sahip olmanıza yardımcı olur. Etkileyici rengiyle bütün makyajlarınıza uyum sağlar. Siz de eşsiz ışıltınızı gözler önüne sermek istiyorsanız ürünü tercih edebilir ve makyajınıza farklı bir hava katabilirsiniz.

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7. Kişisel aydınlatma uzmanı: Nars Light Reflecting Pressed Setting Powder

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Nars Light Reflecting Pressed Setting Powder "kişisel aydınlatma uzmanı” olarak her kişinin kendi cildine özel, ayrı bir aydınlatma efekti yaratır. Sentetik koku ve paraben içermeyen ürün, parlaklığı emerek ışığı iyi bir şekilde yansıtır. Yağsız oluşu sayesinde yağlı ciltlerin parlama görünümünü azaltır ve tüm cilt tiplerine uyum sağlar. Duygu Özaslan gibi aydınlık bir cilt görünümüne kavuşmak için ürünü deneyebilirsiniz!

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8. Pürüzsüz bir görünüm: Nars Bronzer Powder - Laguna

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Nars Bronzer Powder - Laguna tüm cilt tonları için doğal olarak güneşte bronzlaşmış gibi bir görünüm sağlar. İnce yapısıyla mükemmel bir bitiş sunar. Böylelikle daha pürüzsüz ve düzgün bir cilt makyajı sunar. Üç farklı renk seçeneği olan ürünü bir kere kullandıktan sonra makyaj çantanızdan eksik etmek istemeyecek ve onu her makyajınızda uygulamak için can atacaksınız!

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9. Uzun ömürlü formül: Fenty Beauty Killawatt Freestyle Highlighter

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Fenty Beauty Killawatt Freestyle Highlighter uzun ömürlü olması, formülü ve ince yapısıyla tercih sebebi! Yüzünüzü istediğiniz gibi aydınlatmanıza imkân sunan ürün, eşsiz renkleriyle her cilde uyum sağlar. Estetik ambalaj tasarımıyla da dikkat çeken aydınlatıcı ile siz de makyajınızı bir üst seviyeye taşımaya ve göz dolduran bir görünüme sahip olmaya ne dersiniz?

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10. Kadifemsi mat bitiş: NYX Professional Makeup Dudak Kalemi

Duygu Özaslan'ın Madison Beer'ın vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünler listesi

Kadifemsi mat bitiş sunan NYX Professional Makeup Dudak Kalemi'nin farklı renk seçenekleri bulunur. Ruj sürmeden önce dudak çerçevenizi belirlemek ve rujunuzun kalıcılığınız arttırmak için kullanabileceğiniz ürün, mat görünümüyle makyajınıza farklı bir dokunuş yapar. Siz de her kadının çantasında bulunması gereken dudak kalemlerinden biri olan makyaj malzemesine şans vermeye ne dersiniz?

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