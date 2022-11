Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenler için gömlek önerileri

Her kadının dolabında bulunması gereken parçalardan biri siyah bir elbiseyse diğeri kesinlikle beyaz bir gömlek! Her an elinizin altında olacak bir gömlekle çabasız şekilde şık görünebilir, farklı modelleri farklı tarzlara göre yorumlayabilirsiniz. Hazırsanız ilhamını Duygu Özaslan'ın giydiği beyaz gömlekten alan birbirinden şık modellere bakalım!

1. Hem cool hem şık: Tommy Hilfiger Gömlek

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tommy Hilfiger Gömlek, basic modeli sayesinde sizi çabasız şıklığa kavuşturacak. Bel hizasında biten boyuyla güncel bir görünüm yakalamanızı sağlayacak gömlek, fakir kolları ve bağlama detayıyla spor bir forma dönüşmüş. Gömleği, jean pantolonlarla giyerek cool bir görünüme kavuşabilir, çiçekli eteklerle kombinleyerek sevimli bir tarz oluşturabilirsiniz. Bilekliklerinizi de taktınız mı, tamamdır!

2. Çok daha etkileyici bir duruş için: Bershka Korse Görünümlü Gömlek

Bershka Korse Görünümlü Gömlek, onu giydiğiniz andan itibaren aynadaki görüntünüze hayran kalmanızı sağlayacak bir model. Şıklığı detaylarında gizli olan ve gücünü sadeliğinden alan gömlek, belindeki korse detayıyla vücudunuzu daha ince gösterir. Gömleğin beli açıkta bırakan modeli iddialı kombinler oluşturmanızı sağlar. Vatkalı kol detaylarıyla çok daha cool bir görünüm yakalayacağınız kolsuz gömleği yüksel bel pantolonlar, mini etekler ya da şortlarla kombinleyebilirsiniz.

3. Benzersiz bir stil: TRENDYOLMİLLA X Sagaza Studio Gömlek

TRENDYOLMİLLA X Sagaza Studio Gömlek, gardırobunuza yeni bir soluk getirecek. Zamansız modeli sayesinde her sezon tercih edebileceğiniz gömlek, ofis şıklığı için birebir. Farklı modeli sayesinde giydiğiniz andan itibaren sizi çok daha şık bir görünüme kavuşturacak. Kolundaki baskı detayıyla spor bir forma dönüşen gömleği, basic bir tarz oluşturmak için jean pantolonlarla giyebilirsiniz. Görünümünüzü tamamlamak için kalın zincirli bir kolye de tercih edebilirsiniz.

4. Nostaljik rüzgârlar sizden yana esecek: Koton Uzun Kollu İşlemeli Gömlek

Koton Uzun Kollu İşlemeli Gömlek, minimal bir tarza sahip olanların vazgeçemeyeceği parçalardan. Şıklığı ve nahifliği birleştiren gömlek, işleme detaylarıyla görenleri mest ediyor. Gömleğin uzun kollarının bitişindeki lastik detayları ve özgün yaka kesimiyle bir dönem filminden çıkıp gelmişçesine romantik bir görünüme kavuşabilirsiniz. Sevimli modeliyle vintage bir kombin oluşturmak için kahverengi bir süet etek ve aynı tonda botlar tercih edebilirsiniz.

5. Ofis şıklığı için daha iyisi yok: FancyWorld Basic Gömlek

"Ofis stilimi tamamlayacak, sade ama şık bir gömlek bulamıyorum!" diyenlere güzel bir haberimiz var: FancyWorld Basic Gömlek tam da size göre! Yumuşak kumaşı sayesinde içinde oldukça rahat edeceğiniz gömlekle şahane ofis kombinleri hazırlayabilirsiniz. Gömleği renkli kumaş pantolonlar ya da kalem etekler ile gönül rahatlığıyla kombinleyebilirsiniz. Gömleğin tam 14 renk alternatifi olduğunu da belirtelim!

6. Nefes kesici bir görünüme kavuşun: TRENDYOLMİLLA X Zeynep Tosun Kalp Detaylı Poplin Gömlek

TRENDYOLMİLLA X Zeynep Tosun Kalp Detaylı Poplin Gömlek, her detayına âşık olacağınız bir parça. Aynı tarzda giyinmekten sıkılan ve stilinde yeniliğe gitmek isteyen kadınlar için birebir. Uzun balon kollarıyla nostaljik bir görünüm yakalayan gömlek, bel ve göğüs dekoltesiyle de güncele göz kırpıyor. Kalp şeklindeki göğüs dekoltesini bağcık detaylarıyla hareketlendiren gömleği, gece davetlerinde siyah deri pantolonlarla giyebilirsiniz.

7. Spor bir alternatif: U.S. POLO ASSN. Kadın Gömlek

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

U.S. POLO ASSN. Kadın Gömlek'in üzerinizdeki duruşuna âşık olacaksınız! Giydiğiniz andan itibaren sportif bir görünüm yakalamanızı sağlayacak modeli sayesinde zahmetsiz şekilde daha havalı bir duruşa kavuşabilirsiniz. Farklı parçalarla farklı tarzlarda kombinleyebileceğiniz gömlek âdeta sihirli! Jean pantolonla kombinleyerek havalı ve sportif bir görünüme kavuşabilir, yüksel bel kumaş pantolonla tamamlayarak klasik bir hava yakalayabilirsiniz.

7. Şıklığın da ötesine geçin: TRENDYOLMİLLA X Sagaza Studio Poplin Gömlek

TRENDYOLMİLLA X Sagaza Studio Poplin Gömlek, stilinin gücünü herkese ispat etmek isteyen kadınlar için özel olarak üretilmiş. Her detayına hayran olacağınız gömlek, size "Keşke onu daha önce alsaymışım!" dedirtecek cinsten. Crop modeliyle belinizi açıkta bırakan gömlek, belindeki lastik detayıyla spor bir forma girmiş. Yarım vatkalı omuzları ve kol detaylarıyla hareketleniyor ve oldukça tarz görünüyor.

9. Tarzınızla göz doldurun: Alenmoda Beyaz Korse Gömlek

Alenmoda Beyaz Korse Gömlek, klasik gömlek trendinin çok ötesinde! Kısa zamanda vazgeçilmeziniz olacak gömlekle kusursuz bir görünüme kavuşmanız işten bile değil. Korse detayı sayesinde belinizi sımsıkı saran model, sizi çok daha ince gösterir ve kıvrımlarınızı ortaya çıkarır. Sırtındaki lastik detayıyla ekstra rahatlık vadeden crop gömleği yüksel bel pantolonlarla kombinleyerek çabasız şekilde şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

10. Farkını ortaya koymak isteyenler için: TRENDYOLMİLLA Yaka Detaylı Gömlek

TRENDYOLMİLLA Yaka Detaylı Gömlek, benzersiz modeliyle kalbinizi fethedecek! İnsanın içini ısıtan ve yüzünde tatlı bir gülümseme oluşturan modeli sayesinde "Mutlaka benim olmalı!" dedirten gömlekle şahane kombinlere imza atabilirsiniz. Yaka detaylı gömlek, dikiş hileleriyle sizi çok daha ince gösterir. İddialı göğüs dekoltesini dengeleyen gömlek yaka kesimiyle modeli günlük hayatta da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.