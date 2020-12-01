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Duygular dışa aktarılıyor... Aslan Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2020 Aralık ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Aslan Burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu...

Duygular dışa aktarılıyor... Aslan Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Aslan Burcu Aralık aylık burç yorumu...

Aslan burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşamdan keyif almaya, mutlu olmaya, iç huzurunuzu arttırmaya odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda ebeveyn Aslanlar için çocuklar, bekarların ise aşk hayatı daha fazla öne çıkacak. Bu dönemde istediğiniz, beklediğiniz gibi biriyle karşılaşabilir; aşk ilişkilerinde beklenti bulma ile daha canlı, keyifli ve uyumlu olabilirsiniz. Çocuklarınız içinse harcamalar, maddi & manevi fedakarlıklar içinde olabilirsiniz.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Aşk ilişkilerinde yeni bir sayfayı açacak bu tutulma ile yeni bir ilişkiye doğru gidebilirsiniz. Flört hali, flörtün ilişkiye dönüşmesi gibi durumlar oluşabilir. İlginizi çekecek birinin bu dönem karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Karşınızdaki kişi ile ortak yanlarınızın çokluğuna şaşırabilirsiniz. İlişkilerde ortak yanları öne çıkarmak, ilişkiyi güçlendirebilir. Özgüvenin artacağı, yaşamdaki isteklerinize ulaşabileceğiniz bir dönem.

15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkilerde, yakın çevrenizde iletişiminizde uyum ve uzlaşma, anlaşma daha kolay olabilir. Kibir, inatçılık gibi negatif durumlardan kaçınmaya çalıştığınızda, anlaşmazlıkların daha tatlılıkla çözüldüğünü görebilirsiniz. Bu dönemde kadersel bir ilişki, karmik bağınızın olduğu insanlar öne çıkabilir. Ruh eşi ilişkileri deneyimleyebilirsiniz.

21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren çalışma hayatınız, yaşamınızdaki sorumluluklar ön plana çıkıyor. İş hayatında, mesleğinizde güçlenmeye odaklanabilirsiniz. Sarf ettiğiniz emek ve sabrın sonuçları gelebilir.

30 Aralık'ta Dolunay gerçekleşiyor. Hastaneler, şifa ve ruh-beden sağlığı alanınızda gerçekleşecek bu Dolunay, her anlamda iyileşme ve şifanın başlayacağını söylüyor. Daha önce bastırdığınız, baskıladığınız duygularınızı bu tarih civarında dışa vurabilirsiniz.

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Yengeç Burcu Aralık aylık burç yorumu (2020)Yengeç Burcu Aralık aylık burç yorumu (2020)
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