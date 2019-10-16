Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, "Duygularınızı doğru ifade edebildiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusunun tüm püf noktalarını bizler için yanıtladı. Hissedilen duygular bu şekilde kontrol altına alınabilir. Ancak aksi takdirde kişiyi duyguları kontrol eder hale gelir. Mutluluk, çoşku, sevinç gibi kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlayan duyguları anlamak ve ifade etmek ne kadar kolaysa güçsüz hissettiren korku, üzüntü ya da çaresizlik gibi duyguların kabul edilmesi ve ifade etmek de o kadar zordur. Ancak bu duygular da diğerlerinden farklı ya da yanlış değildir ve hissedilmesi en az diğerleri kadar normaldir. DUYGULARIN YANLIŞ İFADE ETMENİN KÖKENİ Duyguların doğru ya da yanlış bir şekilde ifade edilmesi birçok alışkanlık gibi çocukluk dönemine ve yetiştirilme ortamına bağlanır. Özellikle kadınların ve erkeklerin yetiştirilmesindeki farklılıklar kişilerin duygularını ifade etmesinde de farklılık olmasına neden olur. Neredeyse tüm kültürlerde erkekler duygularını kadınlara göre daha zor ifade edebilir.

Ayrıca kadınların yetiştirilme şekilleri empati kurmaya daha yatkınken erkeklerin yetiştirilme şekillerinde, oynadıkları oyuncaklarda duyguya yer olmaz. Bu nedenle kendini yanlış ifade etme ya da duyguları görmezden gelme erkekler arasında, kadınlarda olduğundan daha yaygındır. Duyguların ifade edilmesi psikolojik olarak rahatlama sağlar. Ancak ifade edilmemesi, yaşananların bastırılmasına ya da maskelenmesine sebep olur. Bu da devamında başta stres gibi problemler olmak üzere birçok psikolojik problemin görülmesini ortaya çıkarır. DOĞRU BİR ŞEKİLDE İFADE ETME Duyguları doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için öncelikle bu duyguları yakından tanımak gerekir. Bu duyguları tanıyabilmek için onların neden olduğu hislerden ve fiziksel etkilerden yola çıkmak yardımcı olur. Öfke hissedildiğinde yüzde bir sıcaklık hissi meydana gelir. Üzüntü hissinde boğazın düğümlenmesi ve kaygı hissinde ise mide de kasılma ortaya çıkar. Duyguları anlamlandırmanın bir diğer yolu da duygusal kelime haznesinin genişletilmesidir.