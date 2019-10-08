KADIN

Duygusal stres yoruyor

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
STRES HABERLERİ  | 08.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

Duygusal stres tüm metabolizmayı etkileyerek yorgunluk hissine yol açabiliyor. Rejeneratif Tıp Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, duygusal stresin sebepleri ve doğal çözüm yolları hakkında bilgiler verdi.

Duygusal stres yoruyor

Duygusal stres enerji seviyesini düşüren ve kaliteli uykuyu olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Çoğu zaman, duygusal stres anksiyete bozuklukları veya uyku ile ilgili problemlere dönüşebilir. Aslında birçok anksiyete bozukluğu yüksek oranda tedavi edilebilir, ancak bu sorunu yaşayanların sadece üçte biri tedavi görmektedir.

Duygusal Stresin Sebepleri

Duygusal strese sebep olan etmenler arasında şunlar sayılabilir:

• Genetik

• Beyin Kimyası

• Beslenme ve Yaşam Tarzı

• Fiziksel veya Duygusal Travma

• Bağırsak Problemleri

Duygusal Stres ve Yorgunluğu Azaltmanın Doğal Yöntemleri

Duygusal stresle baş etmek ve sebep olduğu yorgunluğu azaltmak için aşağıdaki önerilerden faydalanabilirsiniz:

• Yeterli Uyku

• Orta veya İleri Seviye Egzersiz

• Uyaranları Sınırlamak veya Tamamen Ortadan Kaldırmak

• Eter Yağlar

• Magnezyum veya B Vitamini Takviyeler

• Probiyotikler

Önümüzdeki hafta kan şekeri dengesizliğinin yorgunluk hissi üzerindeki etkilerine değineceğim.

Sağlıklı Günler Dilerim :)

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
[Telefon](0 532 055 07 84 )
WEB
Instagram
Facebook

PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Duygusal Stres duygusal stresin sebepleri

En Çok Okunan Haberler

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Çukur'da Yamaç fırtınası! 'Bu bir savaş ilanıdır'

Çukur'da Yamaç fırtınası! 'Bu bir savaş ilanıdır'

Çukur'a damga vurdu! Yamaç ve Nehir Erik Dalı ile coştu

Çukur'a damga vurdu! Yamaç ve Nehir Erik Dalı ile coştu

Tarkan'dan 10 yıl sonra bir ilk!

Tarkan'dan 10 yıl sonra bir ilk!

Evlat edinen anneler de emzirebilir

Evlat edinen anneler de emzirebilir

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bileğinize bir lastik takın ve o dertten kurtulun

Bileğinize bir lastik takın ve o dertten kurtulun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.