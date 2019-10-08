Duygusal stres yoruyor

Duygusal stres enerji seviyesini düşüren ve kaliteli uykuyu olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Çoğu zaman, duygusal stres anksiyete bozuklukları veya uyku ile ilgili problemlere dönüşebilir. Aslında birçok anksiyete bozukluğu yüksek oranda tedavi edilebilir, ancak bu sorunu yaşayanların sadece üçte biri tedavi görmektedir.

Duygusal Stresin Sebepleri

Duygusal strese sebep olan etmenler arasında şunlar sayılabilir:

• Genetik

• Beyin Kimyası

• Beslenme ve Yaşam Tarzı

• Fiziksel veya Duygusal Travma

• Bağırsak Problemleri

Duygusal Stres ve Yorgunluğu Azaltmanın Doğal Yöntemleri

Duygusal stresle baş etmek ve sebep olduğu yorgunluğu azaltmak için aşağıdaki önerilerden faydalanabilirsiniz:

• Yeterli Uyku

• Orta veya İleri Seviye Egzersiz

• Uyaranları Sınırlamak veya Tamamen Ortadan Kaldırmak

• Eter Yağlar

• Magnezyum veya B Vitamini Takviyeler

• Probiyotikler

Önümüzdeki hafta kan şekeri dengesizliğinin yorgunluk hissi üzerindeki etkilerine değineceğim.

Sağlıklı Günler Dilerim :)

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar

[Telefon](0 532 055 07 84 )

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