Düz bir karın hayal değil! İşte püf noktaları

Diz kaldırma
Karın kaslarını güçlendirir, sindirimi artırır ve yağ yakılmasına yardımcı olur. Yapmanız gerekenler: Sandaliyeye oturun. Sırtınızı dik ve düz tutun. Sağ dizinizi kaldırın ve göğsünüze doğru çekin. Aynı işlemi diğer bacağınız için de yapın. Bu hareketi 20-30 kez tekrarlayın.
Çift diz kaldırma
Tüm karın kaslarını aynı zamanda çalıştırır. Yapmanız gerekenler: Bacakalrınızı bir arada tutun. Sandaliyenin kenarlarını iki elinizle tutun. Sırtınızı düz tutarken dizlerinizi kaldırın ve göğsünüze çekin. Karın kaslarınız gerilmelidir.10-20 kez tekrarlayın.
Çift diz kaldırma yana bükme
Belinizi şekillendirir. Bu egzersiz karnınızın kenarlarındaki yağın yakılmasına yardımcı olur. Yapmanız gerekenler: Kendinizi sandaliyeden hafif öne çekin ve düz durun. İki elinizle kenarlarından sıkıca tutun. Vücudunuzu yana bükün ve göreldeki gibi bir kalçanızı hafif kaldırın. Bacaklarınızı bir arada tutun ve göğsünüze kadar çekin. Orijinal pozisyonunuza geri dönün ve diğer tarafa doğru bükün. Her iki tarafta 10-20 defa tekrarlayın.
Bükme
Karın ve kalça yağlarını yakmaya yardımcı olur. Yapmanız gerekenler: Ayaklarını yere bırak. Ve görsedeki gibi sağ elinizle sol ayağınıza dokunun ve bir süre bu pozisyonda kalın. Orijinal pozisyona geri dönün. Ve aynı işlemi diğer tarafınız için yapın. 20-30 kez bu hareketi tekrarlayın.
Sandaliyenin üstünde vücut kaldırma
Göbek, sırt ve omuz kaslarınızı çalıştırır. Egzersiz yoğunluğunu arttırmak için kolları olan bir sandalyeyi kullanabilirsiniz. Sandaliyenin sağlam olduğundan emin olun. Yapmanız gerekenler: Sandalyede otururken koltuğun kollarını sıkıca tutun. Kalçalarınızı ve bacaklarınızı havada asılı tutmak için vücudunuzu sandalyenin üstüne kaldırın. Dizlerinizi göğsünüze çekmek için karın kaslarınızı kullanın. En az 15-20 saniye boyunca bu konumda kalın, ardından yavaşça orijinal konumuna geri dönün ve kısa bir mola verin. Egzersizi 4 kez tekrarlayın.
Diz ve dirsek kaldırma
Bu egzersiz beliniz için gerçekten çok iyi. Oblik ve alt karın kaslarınızı çalışır hale getirir. Yapmanız gerekenler: Sandalyenin arkasına dokunmadan düz bir sırt ile sandalyeye oturun. Ellerinizi başınınızın arkasına koyun. Tıpkı görseldeki gibi sağ dirseğinzle sol dizinize, sol dirseğizle sağ dizinize dokunun. Ve 15 kez daha tekrarlayın.
Eğik kas güçlendirilmesi- Bonus!
İlk 6 egzersizi bir sandaliyede gerçekleştirdik. Şimdi ayağa kalkıp daha büyük bir etki için bir tane daha yapmanı istiyoruz. Sandaliyeden uzağa gitmeyin. Bu egzersiz belinize, kalçalarınza ve karın kaslarınıza için iyi gelecek. Yapmanız gerekenler: Sandaliyenin yanında durun. Sol elinizi sandaliyenin koluna koyun. Sağ elinizi başınızın üstünde kaldırın. Aynı zamanda bacağınızı da kaldırın. Orijinal pozisyona dönün el ve bacağı değiştirin. 10-15 kez tekrarlayın. Her gün bu 7 basit egzersizi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sonuçlar için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaksınız! Egzersizinizi sağlıklı bir diyet planı ile birleştirirseniz daha da büyük sonuçlar elde edebilirsiniz.
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