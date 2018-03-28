Düz bir karın hayal değil! İşte püf noktaları

Diz kaldırma

Karın kaslarını güçlendirir, sindirimi artırır ve yağ yakılmasına yardımcı olur. Yapmanız gerekenler: Sandaliyeye oturun. Sırtınızı dik ve düz tutun. Sağ dizinizi kaldırın ve göğsünüze doğru çekin. Aynı işlemi diğer bacağınız için de yapın. Bu hareketi 20-30 kez tekrarlayın.

Çift diz kaldırma

Tüm karın kaslarını aynı zamanda çalıştırır. Yapmanız gerekenler: Bacakalrınızı bir arada tutun. Sandaliyenin kenarlarını iki elinizle tutun. Sırtınızı düz tutarken dizlerinizi kaldırın ve göğsünüze çekin. Karın kaslarınız gerilmelidir.10-20 kez tekrarlayın.

Çift diz kaldırma yana bükme

Belinizi şekillendirir. Bu egzersiz karnınızın kenarlarındaki yağın yakılmasına yardımcı olur. Yapmanız gerekenler: Kendinizi sandaliyeden hafif öne çekin ve düz durun. İki elinizle kenarlarından sıkıca tutun. Vücudunuzu yana bükün ve göreldeki gibi bir kalçanızı hafif kaldırın. Bacaklarınızı bir arada tutun ve göğsünüze kadar çekin. Orijinal pozisyonunuza geri dönün ve diğer tarafa doğru bükün. Her iki tarafta 10-20 defa tekrarlayın.