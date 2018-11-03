Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Saat 02.42 sıralarında merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi İçmeler köyünde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

