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Düzce'de can pazarı! Ekipler zamana karşı yarıştı: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 03:33 | Son Güncelleme

Düzce'de, 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden Serkan Piroğlu yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden Oktay Pala yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Savrulan kamyon orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride devrildi. Karşı yönden gelen Uğur Naroğlu yönetimindeki otomobil ise devrilen kamyona çarptı.

Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Serkan Piroğlu ile aynı araçta bulunan Erdal Baş ve otomobil sürücüsü Uğur Naroğlu yaralandı. Kamyon sürücüsü Oktay Pala ile Tuncay Dönmez ise devrilen kamyonda sıkıştı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin yaptığı çalışma ile 2 kişi, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Oktay Pala olay yerinde hayatını kaybederken, Tuncay Dönmez ise yaralandı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce zincirleme kaza trafik kazası

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