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Düzce'de etkili olan yağış dereleri taşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Taşkın nedeniyle geçici köprülerde çökmeler meydana geldi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı orman köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezindeki dereler taştı. TEM otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkiinde bulunan Darıyeri Yörükler köyü içinde konaklayan fındık işleri de taşan derenin hemen kenarında kaldı. Bölgeye ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmazken, TEM otoyolu Kaynaşlı Kavşak çalışmaları nedeniyle geçici olarak yapılan geçici güzergah köprüsünde çökmeler yaşandı.

'DERELERDEKİ SIKINTILARI ÇÖZDÜK'

Dere yataklarının genişlememesi için çalışma başlayan Kaynaşlı Belediyesi gece geç saatlerden itibaren şehir merkezine gelen tüm derelerin önünde bulunan ve taşkına neden olacak yabancı maddeleri temizledi. Diğer yandan fındık işçilerinin hemen yanında konakladığı derede de taşmayı önlemek ve işçilerin zarar görmemesi için moloz ve ağaç parçaları temizlendi. Dere yataklarında meydana gelen selle ilgili bilgi veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “2 derede sıkıntı vardı. Biz hemen müdahaleyi yaptık sıkıntı olmadı. Bütün iş makinelerimiz çalıştılar. Dereboğazı ve Karaçalı’daki derelerdeki sıkıntıları çözdük” dedi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Bölgeye yapılan geçici köprünün taşkın sonucu yıkıldığını ve bu yüzden bölgeye ulaşımın uzadığını belirten Şahin, “Oradaki insanların buraya gelmesi için 3 kilometre dolaşması lazım. Orada bir hasta olsa yangın olsa 3 kilometre dolaşmak zorunda kalacağız” şeklinde konuştu. Öte yandan dere yataklarının temizlenmesi ile su debisi normale dönerken bölgede herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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