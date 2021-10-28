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  4. Düzce'de korkutan kaza! Karşıya geçmek isteyen yaya neye uğradığını şaşırdı

Düzce'de korkutan kaza! Karşıya geçmek isteyen yaya neye uğradığını şaşırdı

28.10.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de ters şeritten gelen motosikletli kurye, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Düzce Konuralp bölgesinde meydana geldi.

YAYAYI FARK EDEMEDİ

Edinilen bilgiye göre, Necmi Hoşver Caddesi üzerinde ters istikamete giren bir pizza firmasına ait motosikletli kurye, Kafeler caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşı fark etmeyince, aniden çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından ne olduğunu anlayamayan yayanın, çarpışmanın şiddeti sonrasında ayağa kalkarak etrafına baktığı, sonrasında ise kendisine çarpan motosiklet sürücüsüne yardım ettiği görülüyor. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, ters şeride girme sonucunda oluşan kaza sonrasında inceleme başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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