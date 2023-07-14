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  4. Düzce'de zincirleme trafik kazası! 6 araç birbirine girdi: 14 yaralı

Düzce'de zincirleme trafik kazası! 6 araç birbirine girdi: 14 yaralı

14.07.2023 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada, 14 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise, yolcu otobüsü ile iki kamyon çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Düzce'de zincirleme trafik kazası! 6 araç birbirine girdi: 14 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Ankara istikameti Gümüşova-Yongalık mevkisinde yolcu otobüsü ile 3 otomobil, 1 jip ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Düzce ve Sakarya'dan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan bazı yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti.

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Kazada yaralanan 5'i çocuk 14 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Sakarya Hendek Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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TARSUS'TA YOLCU OTOBÜSÜ İLE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Feci kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara-Tarsus Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Otoyolda yolcu otobüsü ile 2 kamyonun çarpışması sonucu yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar yoldan çekilerek, trafik akışı yeniden sağlandı.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce Tarsus

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