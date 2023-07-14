Düzce'de zincirleme trafik kazası! 6 araç birbirine girdi: 14 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Ankara istikameti Gümüşova-Yongalık mevkisinde yolcu otobüsü ile 3 otomobil, 1 jip ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Düzce ve Sakarya'dan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan bazı yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Kazada yaralanan 5'i çocuk 14 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Sakarya Hendek Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

TARSUS'TA YOLCU OTOBÜSÜ İLE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Feci kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara-Tarsus Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Otoyolda yolcu otobüsü ile 2 kamyonun çarpışması sonucu yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar yoldan çekilerek, trafik akışı yeniden sağlandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

AA-DHA

