Düzce'deki depremle ilgili bildirim endişe yarattı! Aynı dakikalarda telefonlara 'Deprem Ağı' uygulamasından gelen uyarı mesajı gündem oldu

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken sabah saatlerinde bazı telefonlara gelen uyarı mesajı endişe yarattı. Düzce'de sabah saatlerinde peş peşe iki deprem meydana gelirken, aynı dakikalarda deprem ağı uygulamasından çok sayıda kişiye gelen mesaj sosyal medyada gündem yarattı. Gelen bildirimler sonrası herkes "Düzce'de deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

DÜZCE'DE İKİ DAKİKA ARAYLA DEPREM

Düzce'de bu sabah peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, iki dakika arayla meydana gelen depremlerinin 3.0 ve 2.5 olduğunu ve merkez üssünün Gölkaya ilçesi olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüklerini 3.3 ve 2.7 olarak açıkladı.

TELEFONLARA 'DEPREM BİLDİRİMİ' GELDİ

Sabah saat 08.26 ve 08.28'de meydana gelen depremlerin olduğu dakikalarda telefonlara gelen uyarı bildirimi ise endişe yarattı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı aynı dakikalarda deprem ağı uygulamasından telefonlarına 'deprem bildirimi' geldiğini belirtti.

Gelen bildirimler sonrası kısa süreli endişe yaşanırken, depremin büyüklüklerinin açıklanmasıyla rahat bir nefes alındı.

İşte sosyal medyadaki o paylaşımlardan bazıları;



