Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı! Adaylardan Ümit Yıldırım'dan önemli açıklamalar

DZC Tur'un sahibi Ümit Yıldırım, yıllar boyunca Düzce'de yüzlerce kişiye istihdam sağladıklarını yol arkadaşlığının kendileri açısından son derece önemli olduğunu bu seçimin sonucunun ne olursa olsun Düzce'ye olumlu yansımasını istediklerini ifade etti.

DZC Turizm'in sahibi Ümit Yıldırım, başkanlık yarışının seviyeli şekilde geçtiğini kendilerinin iddialı olduğunu ve seçilmeleri durumunda esnafın dertlerine derman olmak için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 11. Meslek Komitesi'nde seçim 2 Ekim Pazar günü yapılacak.

