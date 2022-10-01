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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı! Adaylardan Ümit Yıldırım'dan önemli açıklamalar

01.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Yük ve Yolcu Taşımacılığı Lojistik alanı için 2 aday var. Favorilerden Ümit Yıldırım, seçim için iddialı olduklarını sorunları tespit ettiklerini ve göreve gelir gelmez icraata başlayacaklarını belirtti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı! Adaylardan Ümit Yıldırım'dan önemli açıklamalar

DZC Tur'un sahibi Ümit Yıldırım, yıllar boyunca Düzce'de yüzlerce kişiye istihdam sağladıklarını yol arkadaşlığının kendileri açısından son derece önemli olduğunu bu seçimin sonucunun ne olursa olsun Düzce'ye olumlu yansımasını istediklerini ifade etti.

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DZC Turizm'in sahibi Ümit Yıldırım, başkanlık yarışının seviyeli şekilde geçtiğini kendilerinin iddialı olduğunu ve seçilmeleri durumunda esnafın dertlerine derman olmak için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 11. Meslek Komitesi'nde seçim 2 Ekim Pazar günü yapılacak.

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