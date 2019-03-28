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Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

 DÜZCE''de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE''de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında,TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Sisli havada Yusuf Çelik yönetimindeki 38 VH 618 plakalı TIR, aynı yöne giden Muzaffer Güceyü yönetimindeki 06 MYF 64 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. İstanbul Kağıthane Belediyesi’ne ait Özer Çağlayan yönetimindeki 34 BH 9902 plakalı midibüs de TIR'a çarptı. Kazada, araçta sıkışan midibüs şoförü Çağlayan yaralandı. Çağırılan itfaiye ekibi Özer Çağlayan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Acı içinde çığlıklar atan, ekiplerden dikkatli olunmasını isteyen Çağlayan, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Özer Çağlayan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kağıthane Belediyesi'ne ait midibüsün, ölen kişinin yakınlarını Ankara'ya bırakıp, geri dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

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