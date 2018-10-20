Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İsmail Baş idaresindeki 81 BF 253 plakalı otomobil ile Jale Selin Korkmaz'ın kullandığı 34 PR 9009 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonrasında İsmail Baş'ın kullandığı otomobil refüjde bulunan yön tabelasına çarptı.
Otomobil sürücülerinden Jale Selin Korkmaz ile araçlarda bulunan Ebru Köksal, Mine, Hümeyra ve Melisa Baş yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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