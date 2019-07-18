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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

Akçakoca ilçesinde ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk ediliyor - Kaymakam Yasin Öztürk: - "İlçenin Esmahanım, Uğurlu, Dilaver Karatavuk köylerinde sel etkili oldu. Valilik, jandarma ve tüm ekipler çalışıyor. Özellikle Uğurlu köyü sular altında kaldı"

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk ediliyor.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle merkezden geçen çivi deresinin taşması sonucu birçok dükkan ve bazı araçlar sular altında kaldı.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede büyük bir afet yaşandığını söyledi.

Can kaybının olmadığını belirten Öztaş, şöyle konuştu:

"Yağmur şu an biraz dindi. Can kaybı olmaması bizim için teselli. Cami altındaki dükkanları su bastı. Bazı araçlar denize kadar sürüklendi. Zararımız çok büyük. Dükkan ve mekanları su bastı, Allah Düzce'nin yardımcısı olsun."

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopterlerinin bölgedeki insanları kurtarma çalışması sürüyor.

İl merkezindeki 18 Temmuz Stadı'na getirilen vatandaşlara, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıyor.

- "Valilik, jandarma ve tüm ekipler çalışıyor"

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde ilçe genelinde selin hakim olduğunu kaydetti.

Can kaybının olmadığına değinen Kaymakam Öztürk, "İlçenin Esmahanım, Uğurlu, Dilaver Karatavuk köylerinde sel etkili oldu. Valilik, jandarma ve tüm ekipler çalışıyor. Özellikle Uğurlu köyü sular altında kaldı. Yollarda heyelan nedeniyle Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşamıyoruz ancak muhtarla iletişim halindeyiz. Köylerde araçlar sular altında kaldı. Şu anda 12 kişi hastanede. Durumları iyi. Can kaybı olmaması bizler için sevindirici ancak zarar çok büyük." ifadelerini kullandı.

Tüm önlemlerin alındığını belirten Öztürk, ilçede tüm ekiplerin çalıştığını, öncelikle vatandaşların güvenliğini sağladıklarını, hayvanların telef olduğunu aktardı.

Öztürk, öğleden sonra yağışın sona ereceğini tahmin ettiklerini, bu doğal afeti can kaybı olmadan atlatmayı istediklerini belirtti.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

- Akçakoca ilçesinde ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk ediliyor - Kaymakam Yasin Öztürk: - "İlçenin Esmahanım, Uğurlu, Dilaver Karatavuk köylerinde sel etkili oldu. Valilik, jandarma ve tüm ekipler çalışıyor. Özelli

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce heyelan sel

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