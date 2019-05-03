(Düzeltme) Çavuşoğlu, Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Istvan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Jakab Istvan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’a geldi. Başkent Budapeşte’de temaslarına başlayan Çavuşoğlu, Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Jakab Istvan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Türkiye-Macaristan ilişkilerinin ele alındığı toplantıda, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilecek basın toplantısından sonra Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilecek.

