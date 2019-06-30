(Düzeltme) İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul polisinin gümrük kapılarında kaçakçılık yapan şahıslara yönelik 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 5 aydır süren takibin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2’si gümrük memuru olmak üzere 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada, 108 bin 900 sigara kağıdı, 88 bin 900 filtre, 13 bin 31 pipo tütünü, 10 bin 987 paket sigara tütünü, 6 bin 800 makaron, 4 bin 697 sigara paketi, 4 bin 264 puro, 81 bin 46 sigara, 171 paket tütün, 134 elektronik sigara, 36 şişe rakı, 11 şişe viski, 4 şişe votka, 11 hard disk, 356 gram altın zincir, 13 gram altın yüzük, 110 gram altın, 58 gram altın kolye, 50 çeyrek altın, 30 yarım altın, 20 tam altın, 14 yüzük, kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 20’si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıstan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 gümrük memurunun da aralarında bulunduğu 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon anı kameralara yansıdı. Kameralara şüpheli şahısların havalimanlarındaki hareketleri de yansırken, olaya ilişkin 14 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

