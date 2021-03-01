Düzeniniz değişiyor... Oğlak burcu mart 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Yükseleni oğlak ve Güneş'i oğlak burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Oğlak burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Mart burcunu 2021 mart yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Oğlak Burcu mart aylık burç yorumu...
Bu ay düzeniniz ve alışkanlıklarınız değişiyor. Yenilikler için harekete geçiyor, finansal hedeflerinize ulaşıyor ve yakın çevrenizde değişimler yaşıyor olacaksınız.
3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. İş ve çalışma hayatınızda hareketlilik artıyor olacak. Daha çok koşturmaca içerisinde olabilir, birden fazla görev ve sorumlulukla ilgilenebilirsiniz. Ek işler, ek projeler gündeminizde olabilir. İş ve eğitim hayatını bir arada götürmeye çalışabilirsiniz. Sınavlarınızla harcadığınız emek ve eforun sonucunu alabilirsiniz. Sınavlarla girilen işlerde başarı sağlayabilirsiniz.
13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda yeni kararlar, yeni fikirler gündemde olacaktır. Yakın çevrenizdeki insanların hayatında önemli gündemler oluşabilir. Taşınma, yer değişikliği, şehir değişikliği söz konusu olabilir.
20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında aile içi ilişkiler ön planda olacak. Kontrol ve yönetme ihtiyacınız artacak. Ev içinde anlaşmazlıkları büyütmemek, kişisel alanlara saygı duymak önemli olacaktır. Öfke ve sinirlilik haline kapılmaya karşı dikkat etmelisiniz. İçsel bir yolculuğa çıkmak ve kendinizi keşfetmek önemli aydınlanmalar sağlayabilir.
28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında kariyerinizde yeni bir döneme girebilirsiniz. Bir süredir beklediğiniz terfiyi, başvuru sonucunu ve kabulu alabilirsiniz. Hayatınızda yeni gündemlerin açılması, yaşamınıza yeni insanların gelmesi için bir şeylerin bitmesi, son bulması ve ayrılıklar gerekebilir.
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