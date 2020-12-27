Oğlak burcu yıllık yorum 2021... Oğlakların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Oğlak burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Oğlak burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Oğlak burcu 2021 yorumumuzu hazırladık... Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan Oğlak burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Oğlak burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Oğlak burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Oğlak burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Oğlak burcu 2021 yorumu ve burç yorumları... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, OĞLAKLAR NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Oğlak burçlarını da etkileyecek. 30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Oğlak burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Oğlak burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek. Oğlak burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Oğlak burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Oğlak burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Oğlak burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Oğlak burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Oğlak burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Oğlak burcu 2021 yorumu...

OĞLAK BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Finansal alanda sağlamlaşma hedeflerine gideceğiniz, paranızı daha iyi yönetip maddi anlamda güçlenmeye odaklanacaksınız. Her alanda güvende olma, güvende hissetme isteğiniz artıyor olacak. Yetenekleriniz ve emekleriniz sayesinde kalıcı kazançlar elde edebilirsiniz. Bu yıl kazanmak kadar kazandığınızı nasıl yönettiğiniz de önemli olacak. Bu yüzden para yönetiminde daha titiz ve akılcı olmalı, uzun vadeli düşünerek hareket etmelisiniz. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında iç dünyanızda, duygusal konularda ani değişimleri getirecek. Bu aylarda ilişkilerden beklentilerinizin değiştiğini görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ani değişimler olabilir. Bir bitiş veya ayrılık kararı gündeme gelebilir. Hayatı, kişileri veya ilişkileri yönetme çabası bu aylarda sonuç vermeyecektir. Ortaklık ve eşitlik odaklı olmalısınız. Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN OĞLAK BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında finansal dengenizde ani değişimler olabilir. Küçük küçük yapacağınız harcamalar ay sonunda sıkışıklığa neden olabilir. Gerekli harcamaları yapabilir, plan dışı ödemelerle karşılaşabilirsiniz. Kıtlık bilincinden uzak kalmaya, bolluk bilincini çalıştırmaya gayret etmelisiniz. Finansal bir kriz yaşama korkusu, korkunuzu çekmenize neden olabilir. Sahip olduklarınızın değerini keşfetme zamanı.

JÜPİTER'İN OĞLAK BURCUNA ETKİSİ Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Bu gezegen geçişi ile yıl boyunca finansal alanda şanslarla karşılaşabilir, geçtiğimiz yıllarda harcadığınız emeğin ve gösterdiğiniz sabrın artık somut ödüllerini almaya başlayabilirsiniz. İlişkileriniz ve sevdikleriniz için verici olmanız gereken zamanlar olacaktır. Bu zamanlarda bencillik ve bireysellik, maddi anlamda bereketsizliklere neden olabilir. Yardımlar yapmaktan, gereken noktada elinizi taşın altına koymaktan çekinmemelisiniz. Küçük/büyük yapacağınız yardımlar ve fedakarlıklar paranızın bereketini arttıracak. 2021'DE OĞLAK BURCUNUN AŞK HAYATI Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında bir süredir planladığınız teknolojik aleti veya aracı satın alabilir, planladığınız bir seyahate çıkabilirsiniz. Karşınıza çıkan gelişmeler daha çok sizi sevindirecek durumlar olacaktır. İnancınızı ve ruhsal dünyanızı büyütecek, güçlendirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Süregelen ilişkinizde karşınızdaki kişiden geleceğe yönelik bir teklif alabilirsiniz.