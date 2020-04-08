KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Düzenli ceviz tüketimi kadın sağlığını nasıl etkiliyor?

Düzenli ceviz tüketimi kadın sağlığını nasıl etkiliyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, ''Son 5 yılda yaşlıların oranı yüzde 16 arttı. TÜİK verilerine göre yaşlılar artık toplam nüfusun yüzde 8,8'ine tekabül ederken kadınlar bu oranın yarısından fazlasını oluşturuyor. Yeme alışkanlıklarımızla ilgili araştırmalar, sağlıklı yaşlanmayı daha iyi anlamamıza katkıda bulunacaktır'' dedi.

Düzenli ceviz tüketimi kadın sağlığını nasıl etkiliyor?

Yeni bir epidemiyolojik çalışmada, 50'li yaşlarının sonlarında ve 60'larının başlarında olan ve haftada en az iki porsiyon ceviz tüketen kadınların ceviz yemeyenlere oranla daha sağlıklı yaşlanma ihtimali olduğu, yaşlılarda eğitim ve fiziksel aktivite gibi sağlığı etkileyebilecek çeşitli faktörleri hesaba kattıktan sonra cevizin sağlıklı yaşlanmaya ciddi ölçüde etkisi olan tek kuru yemiş olduğu gösterildi. Kaliforniya Ceviz Komisyonunun desteklediği çalışmada 'sağlıklı yaşlanma' 65 yaşından sonra zihin sağlığının yerinde olduğu ve önemli kronik rahatsızlıkların, bilişsel sorunların ve fiziksel rahatsızlıkların görülmediği uzun ömürlülük olarak tanımlandı. Araştırmacılar, toplam kuru yemiş tüketimi (ceviz, fıstık ve diğer fındık dahil) ve sağlıklı yaşlanma arasında önemli bir bağlantı buldu ama bu bağlantının özellikle cevizde daha güç olduğu vurguladı. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'DE YAŞLANAN NÜFUSUN ORANI ARTIYOR

Yapılan araştırmayla ilgili görüşlerini dile getiren Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, “Nüfus bilimcilerin uzun zamandır öngördüğünün aksine Türkiye'de yaşlanan nüfusun oranı artıyor; yaşlı (65 yaş ve üstü) nüfusta büyük bir artış meydana geliyor. Son 5 yılda yaşlıların oranı yüzde 16 arttı. TÜİK verilerine göre yaşlılar artık toplam nüfusun yüzde 8,8'ine tekabül ederken kadınlar bu oranın yarısından fazlasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde, özellikle yeme alışkanlıklarımızla ilgili araştırmalar, sağlıklı yaşlanmayı daha iyi anlamamıza katkıda bulunacaktır'' dedi.

Diyetisyen Özger, sözlerine şöyle devam etti: ''Faydalı yağ asitleri açısından zengin olan cevizin günlük düzenli tüketilmesi kalp sağlığı, kanser, ruhsal hastalıklar, obezite, diyabet gibi pek çok hastalığa karşı koruyucu olabiliyorken, üreme sağlığına olumlu katkısı ve yaşlanma engelleyici etkileri de olabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar, gün içinde 1 avuç ceviz tüketmenin yaşlanmaya karşı bize yardımcı olabileceğini gösterdi. Bu araştırma gösteriyor ki ceviz yemek, yaşamın sonraki yıllarında sağlığı etkileyebilecek basit alışkanlıklarımızdan biri olabilir''.

Daha önce Brigham and Women Hastanesi'nde çalışan Dr. Francine Grodstein yaptığı araştırmada, ceviz yemenin yaşlılarda fiziksel bozukluk ve bilişsel gerileme risklerini azaltmada olumlu bir etkisinin olabileceğini buldu. Aynı çalışmadaki diğer araştırmacılarsa yaşlandıkça daha sık görülen sorunlar olan kalp-damar hastalığı ve tip 2 diyabette azalma olduğunu buldu. Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmak için tek bir çözümün olmadığı ancak bir avuç ceviz yemek gibi doğru alışkanlıkları benimsemenin insanlara yardımcı olabileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
'Günlerdir makyaj yapmıyorum hala sivilcelerim var' diyorsanız...'Günlerdir makyaj yapmıyorum hala sivilcelerim var' diyorsanız...
Kabakulak belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Kabakulak belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceviz faydaları, kadın sağlığı,

En Çok Okunan Haberler

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Yeşilçam'da bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'da bir yıldız daha kaydı!

'Günlerdir makyaj yapmıyorum hala sivilcelerim var' diyorsanız...

'Günlerdir makyaj yapmıyorum hala sivilcelerim var' diyorsanız...

Hamilelere ‘korona’ uyarısı! Nasıl önlem alınmalı?

Hamilelere ‘korona’ uyarısı! Nasıl önlem alınmalı?

Terazi burcunda dolunay!

Terazi burcunda dolunay!

Korona günlerinde temizlik takıntısına dikkat

Korona günlerinde temizlik takıntısına dikkat

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vajina da depresyona girer!

Vajina da depresyona girer!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Bu sorun herkesi ilgilendiriyor işte evdeki çözüm

Bu sorun herkesi ilgilendiriyor işte evdeki çözüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korona günlerinde temizlik takıntısına dikkat

Korona günlerinde temizlik takıntısına dikkat

Hamilelere ‘korona’ uyarısı! Nasıl önlem alınmalı?

Hamilelere ‘korona’ uyarısı! Nasıl önlem alınmalı?

Karantinada olsanız bile cildinizde lekelenme ve sivilce olabilir! Bakın neden?

'Günlerdir makyaj yapmıyorum hala sivilcelerim var' diyorsanız...

Hamilelikte diş bakımı nasıl olmalı?

Hamilelikte diş bakımı nasıl olmalı?

Doğum kontrol hapı alan kadınların beynindeki hipotalamus bölümü küçülüyor

Kullanan kişilerde beynin bu bölümü küçülüyor

Koronavirüsten korunurken tetiklenen 7 cilt sorununa dikkat!

Aman dikkat! Korunayım derken bu hastalıklar arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.