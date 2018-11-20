Düzenli cinsel meditasyon bakın neler yapıyor?

Özellikle fazlaca strese sahip olan insanlarda oldukça işe yarayan yöntemlerin başında gelen meditasyon kadınlarda cinsel meditasyon olarak kendini gösteriyor şimdilerde. Cinsel meditasyon, eşiniz ile birlikte en güçlü uyumu yakalamanıza sahip olmanızı sağlayacak muhteşem bir bağ kurma yöntemi iken aynı zamanda duygusal kenetlenme için de ideal bir yoldur.

Cinsel meditasyonla ilişkinizi sağlamlaştırın!

KISIM 1 - TEMEL CİNSEL MEDİTASYON Dikkati dağıtan unsurlardan uzak, sessiz bir yer seçin. Yatak odanız veya oturma odanızdaki ışıkları biraz azaltın ve telefon, televizyon, dizüstü bilgisayar gibi elektrikli cihazları kaldırın. Odayı rahat bir sıcaklıkta tutun. Oda çok soğuk veya çok sıcak ise, bu dikkat dağıtıcı olabilir. • Ayrıca zemine, meditasyon yaparken üzerine oturabileceğiniz bir çift minder koymak isteyebilirsiniz. Minderleri yan yana ancak siz ve eşiniz arasında az bir boşluk olacak şekilde yerleştirin.

RAHAT OLUN Hem kendiniz hem de eşiniz için rahat olacak bir pozisyon alın. Uzanabilir veya bağdaş pozisyonunda oturabilirsiniz. Meditasyonu bol ve rahat bir şeyler giyerek ya da tercihinize göre hiçbir şey giymeden de yapabilirsiniz. • Oturuyor da olsanız, uzanıyor da olsanız, omurganızı düz tutun ve kollarınız yanlarda olsun. Eğer oturur pozisyonda meditasyon yapıyorsanız kollarınızı kucağınızda gevşek bırakın. • Oturuyorsanız, çenenizi yukarıda, başınızı omurganız ile aynı hizada tutun.

GÖZLERİNİZİ KAPATIN Hazır olduğunuzda, eşinizle birlikte gözlerinizi kapatıp meditasyona başlayabilirsiniz. Bu durumdayken, ilk başta etrafınızdaki şeylerin farkında olmaya çalışın. Vücudunuza, nefesinize ve duyduğunuz her sese dikkat edin. • Araya giren düşünceleri görmezden gelerek, sadece yaşadığınız an üzerine odaklanmaya çalışın. Aklınıza bir düşünce gelirse, onu kabul edin ve sonra geçip gitmesine izin verin. Örneğin iş yerinde olmuş bir şeyi düşünürseniz, o zaman "Evet, bu oldu" diye düşünebilir ve bu düşüncenin zihninizden uzaklaşıp gittiğini canlandırabilirsiniz.

KENDİ ALANINIZA VE NEFESİNİZE ODAKLANIN Meditasyon yaparken, kendi alanınıza ve nefesinize odaklanın. Derin, yatıştırıcı nefesler alın ve vücudunuza girip çıkan havaya dikkat edin. Nefes alırken havayı karnınıza doğru çekin ve nefes verirken stresin vücudunuzu terk ettiğini hayal edin. • Kendinizin ve nasıl hissettiğinizin farkında olmaya çalışın. Havanın vücudunuzun etrafında yarattığı hissi, ellerinizden ayaklarınıza kadar bütün vücut parçalarınızın nasıl hissettiğini tek tek düşünün.

VÜCUDUNUZU GÖZÜNÜZDE CANLANDIRIN Meditasyon başladığında, kendi bedeninizi gözünüzde canlandırın. Vücudunuzun içten dışa nasıl göründüğü ile birlikte vücudunuzun enerjisinin nasıl göründüğü hakkında düşünün. Mevcut duygularınızın şekilleri, renkleri ve sesleri hakkında düşünün. Örneğin, eşiniz için hissettiğiniz arzunun kırmızı bir küre gibi göründüğünü hayal edebilirsiniz. • Fiziksel duyumlarınıza odaklanın. Kendi vücudunuz ve hissettiğiniz duyumların mümkün olduğunca farkında olmaya çalışın. Cinsel meditasyonun amacı farkındalığı yükseltmektir ki bu da cinsel uyarılmanın artmasına yol açabilir.

Eşinize odaklanın. Kendinizi gözünüzde canlandırmayı bitirdikten sonra, odak noktanızı eşinize kaydırın. O anda eşinizin vücudu ve duyguları hakkında düşünün. • Eşinize bakın. Gözlerinizi açıp eşinizin gözlerinin içine bakabilirsiniz. Eşinizin nefesini de fark ettiğinizden emin olun. Eşinizin vücudunun hareketlerine bakın. Örneğin, eşinizin karnı ve göğsünü hava ile dolup sönerken izleyebilirsiniz. • Eşinizle konuşmadan iletişim kurun. Eşinize ne hissettiğinizi göstermek için yüzünüzü, ellerinizi ve gözlerinizi kullanmayı deneyin. Eşinizin ifadelerini de izleyin. Onun ne hissettiğini de görmeye çalışın.

CİNSEL İLİŞKİYE GEÇİN Yaklaşık 20 dakikalık bir cinsel meditasyondan sonra, cinsel ilişkiye geçebilirsiniz. Eğer ilişki cinsel meditasyondan sonra daha zevkli ise, düzenli olarak cinsel meditasyon yapmak hakkında eşinizle konuşun.

KISIM 2 - DENEYİMİNİZİ GELİŞTİRMEK Bazı doğa seslerini ya da rahatlatıcı müzikleri dinleyin. Dışarıdaki seslerden dolayı konsantre olmak zor olabilir, dolayısıyla bazı doğa sesleri veya meditasyonu geliştirmeye yönelik bazı müzikler çalmak sizin ve eşinizin rahatlamasında yardımcı olabilir. Bazı yağmur sesleri, okyanus dalga sesleri ya da bazı klasik müzikleri dinleyin. • Meditasyon ve seks yaptığınız süre boyunca çalacak kadar uzun bir parça seçtiğinizden emin olun.

TAOİST CİNSEL MEDİTASYON DENEYİN Temel cinsel meditasyonu denedikten sonra, daha karışık formlara geçmeye çalışın. Taoist cinsel meditasyon, sizin ve eşinizin arzularınızı birleştirmeniz üzerine odaklanan bir meditasyon formudur. • Nefesleri eşleştirme. Taoist meditasyona eşinizi tutarak ve nefes alımınızı birleştirmeyi deneyerek başlayabilirsiniz. Yani, nefes alıp verme hızınızı, siz ve eşiniz aynı anda nefes alıp verecek şekilde eşleştirin. Tek bir kişi gibi nefes alana kadar devam edin. • El vurumu. Vurum, Taoist cinsel meditasyonun bir başka formudur. Eşinizin elini nazikçe açıp kapayın veya düzgün, nazik bir ritimle eşinizin elini sıkın. Eşiniz de sizin elinizi sıkabilir.