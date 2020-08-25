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Düzenli cinselliğe rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Düzenli ilişkiye rağmen bir yıl gebelik oluşmuyorsa, doktorunuz size kısır olduğunuzu söyleyebilir. Ancak hemen panik yapmadan önce Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay'ın bu sözlerine kulak vermenizi tavsiye ediyoruz.

Düzenli cinselliğe rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız...

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, kısırlığa işaret edebilecek göstergelerin bir listesini oluşturdu. Bu belirtiler sizde de varsa hemen doktorunuza başvurun.

1. DÜZENSİZ REGL DÖNEMLERİ

Düzensiz regl dönemleri, yumurtlama sorunlarının bir işareti olabilir. Düzensiz dönemlerin çeşitli nedenleri vardır.

Polikistik yumurtalık sendromu (PCOS), düzensiz döngülerin ve yumurtlama ile ilişkili kısırlığın en yaygın nedenlerinden biridir.

Diğer olasılıklar arasında düşük yumurtalık rezervleri, tiroid disfonksiyonu/fonksiyon bozukluğu, fazla kilolu veya aşırı zayıf olma, aşırı egzersiz yapma ve diğer nedenler olabilir.

2. REGL DÖNEMLERİNİN ÇOK AĞRILI GEÇMESİ

Reglin ağrılı geçmesi yaygındır, ancak ağrılarınız dayanılmaz hale gelip ağrı ve sızı içinde yatakta kalmanıza neden oluyorsa, bu endometriozisin bir işareti olabilir. Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Endometriozis en sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvisi örten dokuda görülür.

Amerikan Üreme Tıbbı Derneği'ne göre, endometriozis, kısır kadınların yarısına kadarını etkiliyor. Regl ağrısının yaşam kalitenizi kötü şekilde etkilemesi/müdahale etmesi normal değildir.

3. SIK SIK DÜŞÜK YAPMA

Sık düşük yapan kadınların hamileliklerinde yardıma ihtiyaçları vardır.

Düşük, gebeliklerin yaklaşık yüzde 20'sinde görülür; ancak, tekrarlayan düşük yaygın bir durum değildir. Art arda iki düşük yaptıysanız, bir doktorla konuşma zamanı gelmiştir.

4. EL VE AYAKLARDA ÜŞÜME

Sıcak havalarda ısınmak için evde çorap ve eldiven giymeniz gerekiyorsa, bu iyiye işaret değildir. Bu yüzden tiroid hormon seviyenizi kontrol ettirin çünkü soğuk ayaklar ve eller hipotiroidizmin bir göstergesidir.

Bu durum ayrıca, düzensiz yumurtlamaya neden olabilir ve adet döngünüzü etkileyebilir.

5. MEME UÇLARINDAN SIVI SIZMAZI

Eğer emzirmiyorsanız meme uçlarınızdan hiçbir şey çıkmaması gerekir. Sızan meme uçları, vücudunuzun emzirme hormonu prolaktinini aşırı ürettiği hiperprolaktinemi olarak bilinen bir durumun olası bir işaretidir. Meme uçlarından sıvı gelmesinin nedenleri tiroid problemlerinden ilaçlara ve hatta hipofiz bezinizdeki iyi huylu tümöre kadar değişebilir. Yüksek prolaktin seviyeleri hormonal dengenizi etkiler ve yumurtlamayı bozar. Basit bir kan testi, aşırı prolaktin üretip üretmediğinizi belirleyebilir.

6. YÜZ BÖLGESİNDE KILLANMA

Yüzünüz, kollarınız ve bacaklarınız gibi yerlerde aşırı kıllanma, yumurtalıklarınızın yumurta yapma veya salma kabiliyetini bozabilen PCOS'un (Polikistik over sendromu) yaygın belirtileridir. Polikistik over sendromu doğurganlık döneminde görülen endokrin bir hastalıktır. Neyse ki, bu hastalık kadınlarda tedavi edilebilir bir kısırlık nedenidir. Doğum kontrol hapları gibi ilaçlar kullanmak, durumu yönetmeye yardımcı olabilir.

7. 35 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK

Kadın ve erkek doğurganlığı yaşla birlikte azalır. Kadınlar 35 yaşına geldiğinde kısırlık artar ve bu durum zamanla ilerlemeye devam eder. 30 yaşındaki bir kadının herhangi bir ayda gebe kalma şansı yüzde 20'dir, ancak 40 yaşındaki bir kadının sadece yüzde 5 şansı vardır. Ayrıca 35 yaşın üzerindeki kadınların da düşük yapma ve doğuştan hastalığı olan bebekleri olma olasılığı daha yüksektir.


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