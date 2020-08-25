Düzenli cinselliğe rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız...

Reglin ağrılı geçmesi yaygındır, ancak ağrılarınız dayanılmaz hale gelip ağrı ve sızı içinde yatakta kalmanıza neden oluyorsa, bu endometriozisin bir işareti olabilir. Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Endometriozis en sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvisi örten dokuda görülür.

Diğer olasılıklar arasında düşük yumurtalık rezervleri, tiroid disfonksiyonu/fonksiyon bozukluğu, fazla kilolu veya aşırı zayıf olma, aşırı egzersiz yapma ve diğer nedenler olabilir.

Polikistik yumurtalık sendromu (PCOS), düzensiz döngülerin ve yumurtlama ile ilişkili kısırlığın en yaygın nedenlerinden biridir.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, kısırlığa işaret edebilecek göstergelerin bir listesini oluşturdu. Bu belirtiler sizde de varsa hemen doktorunuza başvurun.

Amerikan Üreme Tıbbı Derneği'ne göre, endometriozis, kısır kadınların yarısına kadarını etkiliyor. Regl ağrısının yaşam kalitenizi kötü şekilde etkilemesi/müdahale etmesi normal değildir.

3. SIK SIK DÜŞÜK YAPMA

Sık düşük yapan kadınların hamileliklerinde yardıma ihtiyaçları vardır.

Düşük, gebeliklerin yaklaşık yüzde 20'sinde görülür; ancak, tekrarlayan düşük yaygın bir durum değildir. Art arda iki düşük yaptıysanız, bir doktorla konuşma zamanı gelmiştir.

4. EL VE AYAKLARDA ÜŞÜME

Sıcak havalarda ısınmak için evde çorap ve eldiven giymeniz gerekiyorsa, bu iyiye işaret değildir. Bu yüzden tiroid hormon seviyenizi kontrol ettirin çünkü soğuk ayaklar ve eller hipotiroidizmin bir göstergesidir.

Bu durum ayrıca, düzensiz yumurtlamaya neden olabilir ve adet döngünüzü etkileyebilir.

5. MEME UÇLARINDAN SIVI SIZMAZI

Eğer emzirmiyorsanız meme uçlarınızdan hiçbir şey çıkmaması gerekir. Sızan meme uçları, vücudunuzun emzirme hormonu prolaktinini aşırı ürettiği hiperprolaktinemi olarak bilinen bir durumun olası bir işaretidir. Meme uçlarından sıvı gelmesinin nedenleri tiroid problemlerinden ilaçlara ve hatta hipofiz bezinizdeki iyi huylu tümöre kadar değişebilir. Yüksek prolaktin seviyeleri hormonal dengenizi etkiler ve yumurtlamayı bozar. Basit bir kan testi, aşırı prolaktin üretip üretmediğinizi belirleyebilir.