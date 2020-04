DVT hastaları için Ramazan’da dikkat edilmesi gerekenler

Bu önemli konu için tek ve genel bir cevap vermek mümkün değil, çünkü her hastanın geçirdiği derin ven trombozu’nun ciddiyeti, ne tür bir tedavi uygulandığı ve damarın iyileşme oranları birbirinden farklıdır. Bu nedenle verilecek öneriler her hasta için farklı olmalı; hastaya göre tedavi ve beslenme düzeni planlanmalıdır. Peki, bu konuda neler yapılması gerekiyor? Oruç tutmak derin ven trombozu geçirmiş hastalar için sakıncalı mı? Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mert Dumantepe, tüm bu soruların cevabını verdi.

Dr. Mert Dumantepe; günlük su tüketimi konusunda uzmanların farklı görüşleri olsa da çoğunlukla ortalama 2-2,5 litre su içilmesi tavsiye ediliyor. Bunu günde 8 defa 250 ml veya 8 su bardağı su içilmesi şeklinde açıklayabiliriz. Ancak ideal olan, su ihtiyacının kişinin vücut ağırlığına ve vücut yüzey alanına, mevcut hastalıklarına, hava sıcaklığına ve aktivite düzeyine göre ayarlanmasıdır. Normal şartlarda bir günde insan ter, idrar ve deri yoluyla 2 litre kadar su kaybeder, yaz aylarında bu kayıp daha da artar. Ramazan da iftar ve sonrasında daha çok sıvı almak gerekli” dedi.

“İLK 1 YIL ORUÇ TUTULMASI SAKINCALI”

Doç. Dr. Mert Dumantepe, her derin ven trombozu’nun ayrı bir vaka olduğunu, her hastanın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Derin ven trombozu hastalığını geçirmiş ve şu an tedavisi kan sulandırıcı ilaçlar ile devam eden hastalar için hastalığın tekrarlamasını açısından ilk bir yılın çok riskli olduğunu söyleyen Dumantepe; “Derin ven trombozu sonrasında, hastalığın tekrarlaması ve yeniden pıhtı oluşma riski, “ilk aylarda” en yüksektir, ancak takip eden aylarda risk “0” olmaz. “İlk yıl” boyunca yeniden derin ven trombozu geçirme riski, daha düşükte olsa, kalıcı bir tehlike şekilde devam eder. Uluslararası yayınlanmış birçok çalışma ile kanıtlanmıştır ki, bir kez derin ven trombozu geçirmişseniz, ikinci kez damarlarınızda pıhtılaşma olma olasılığı, sağlıklı bir insana göre çok daha fazladır. Bu nedenle Ulusal ve Uluslararası tüm damar cerrahisi dernekleri, kılavuzlar ve otoriteler hastalığın şiddetine bağlı olarak, 3 aydan daha kısa olmamak üzerine 1 yıla kadar uzatılmış kan sulandırıcı tedavi ile takibi önerirler” dedi.