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Dying Light ve Dark Souls Remastered ücretsiz oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Sony, odağını Mayıs ayına çevirmiş durumda. Bugün ise Dying Light ve Dark Souls Remastered oyunlarının Mayıs’ta PS Plus sahiplerine ücretsiz olarak verileceği ortaya çıktı.

Dying Light ve Dark Souls Remastered ücretsiz oldu

Koronavirüs ve yükselen kurlardan dolayı Mayıs ayında yapılacak olan PS Plus zammını erteleyen Sony, bu iki oyunu ücretsiz olarak vererek, oyuncularına büyük bir jest yapacak gibi görünüyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda Türkçe dil seçeneğine de kavuşan zombi temalı Dying Light herkese hitap edecek gibi görünüyor.

Souls türünü sevmeyen ama merak edenler ise Dark Souls Remastered‘ı deneme şansı bulacak. Baştan belirtelim bu türü sevmiyor ve refleksleriniz de kuvvetli değilse Dark Souls Remastered zevkten çok size ızdırap verecek.

Şimdilik bu oyunların doğru olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bu tip sızıntılar ay sonuna doğru geldiği için çoğunlukla doğru oluyor. Umarız Sony, herkesin eve kapandığı bugünlerde söylendiği gibi bu iki oyunu ücretsiz olarak verir ve herkes evde kalmak için geçerli bir sebebe sahip olur.

PS5‘i yıl sonuna doğru satışa sunacak olan Sony, PS Plus aboneliğini yeni nesilde de devam ettirecek. Ancak bu süreçte ücretsiz oyunlar yine PS4 sahiplerine sunulacakken PS5 sahiplerine ise nasıl bir jest yapılacağı ise henüz bilinmiyor.

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