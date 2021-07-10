Dynamic Coil sürücü teknolojisine sahip kulaklık

14.3mm Dynamic Coil sürücülere sahip olan Freebuds 4, bünyesinde üçlü mikrofon sistemi ve aktif gürültü engelleme teknolojisinin de yardımıyla sesinizi karşı tarafa berrak bir şekilde aktarabilen bir kulaklık.

25dB maksimum gürültü teknolojisine sahip olan bu ürün karşı taraftan gelen sesleri berrak bir şekilde sizlerle buluşturuyor ve bu sayede de keyifli telefon görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Kulaklığın 32kHz HD MeeTime sesli aramaya desteği vermesi performansının yüksek olmasındaki katkı büyük.

DOKUNMATİK KONTROL

Ürünün önemli bir özelliği pek çok işleminizi kulaklıklar üzerinden birkaç dokunuşla gerçekleştirebiliyor olmanız.

Örneğin bir arama geldiğinde, çift dokunarak cevaplayabiliyorsunuz. Müzik dinliyorsanız, çift dokunarak sonraki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da, sesli asistanla ilgilenmek istiyorsanız, ayarladığınız takdirde çift dokunarak sesli asistana da geçiş yapabiliyorsunuz. Ses yükseltmek ya da kısmak için de yukarı ve aşağı doğru kaydırmanız yeterli.

Kulaklıkların dokunmatik mekanizmalarına farklı görevler de atayabiliyorsunuz. Eğer kulaklıklarınızı yakınlarda çıkardınız ve yerlerini bulamıyorsanız, “Kulaklıklarımı bul” özelliğini de devreye sokabilirsiniz. Böylece yüksek sesle müzik çalmaya başlayacak ve sesi takip ederek kulaklıklarınızı bulabilmeniz mümkün.

Önemli bir not daha paylaşmamız gerekirse, eğer üst seviye bir Huawei telefonunuz varsa, yine AI Life uygulamasının da yardımıyla 48kHz HD yüksek kaliteli ses kayıtları gerçekleştirebilirsiniz.

PERFORMANSI

Huawei Freebuds 4 , düşük gecikmeli oyun moduna sahip. Oyun oynarken, senkronize 150ms’lik düşük gecikme süresi mümkün. Bu da ses ve görüntü uyumu tarafında bir sorun yaşanılmamasını sağlıyor.

Örnek vermek gerekirse, özellikle online rekabetçi oyunlarda, ses ve görüntü uyumu çok önemlidir. Zira 1 saniyelik süreç bile, sizin ya da rakibinizin öne geçmesi için yeterli olabiliyor. Freebuds 4, heyecanlı mücadelelerde tüm işitsel detayları zamanında ve net duyabilmeniz için performanslı çalışıyor.

Aynı şekilde, izlediğiniz yüksek görüntü kaliteli dizi ve filmlerde de ses ve görüntü arasında uyum sorunu yaşanmıyor.

Her bir kulaklık, 30mAh pile sahip. Taşıma ve şarj kutusunda ise, 410mAh pil yer alıyor.

Freebuds 4, kutusuyla birlikte 1 buçuk saatte tamamen şarj oluyor ve yalnızca kulaklıkların şarjıyla gürültü engelleme modu kapalıyken 4 saat civarı müzik deneyimi sunuyor.

Kulaklıklar, arama tarafında da gürültü engelleme modu kapalıyken tek şarj ile yaklaşık 2.5 saatlik deneyim sunuyor.

Evden ya da ofisten acilen çıkmanız mı gerekiyor? 15 dakikalık hızlı şarj ile 2.5 saat civarı müzik dinleyebilir ya da video izleyebilirsiniz.

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