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E-5 karayolu Maltepe’deki sır ölümün ayrıntıları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:43 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

E-5 karayolu Maltepe’deki sır ölümün ayrıntıları ortaya çıktı

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Polisin araştırmaları sonrasında sır ölümün nedeni ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ferdi K.’nın, alkollü halde motosiklet kullanan arkadaşı Emre U. ile beraber seyir halindeyken kaza yaptıkları, Emre U.’nun alkollü ve ehliyetsiz olduğundan korkup arkadaşını ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı. Şahısların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.
E-5 karayolu Maltepe mevki’inde sabah saatlerinde orta refüjde bir erkek cesedi bulunmuş, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatmıştı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Ferdi K.(21)’nın olay gecesinde yanında bulunan arkadaşı Emre U.(20), Kartal’da Yakacık Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada Emre U.’nun 4 yıllık arkadaşı Ferdi K.’yı çalıştığı iş yerinden alarak Kadıköy Moda’ya gittikleri ve burada bir miktar alkol aldıkları tespit edildi. Ardından şahıslar gece saat 00.15 sıralarında Kartal’a gitmek üzere motosiklete binerek yola çıktılar. Motosikleti kullanan Emre U.’nun gidon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü olan Emre U.’nun korkarak arkadaşını kaza yerinde ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı.
Öte yandan şahısların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde motosikletin orta refüje çarptığı görülüyor.

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