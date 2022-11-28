e-Devlet çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 28 Kasım 2022 Pazartesi e-Devlet'e erişilemiyor!

e-Devlet uygulamasında bugün (28 Kasım 2022 Pazartesi) sabah saatlerinde sorun yaşandığı bildirildi. Bazı Twitter kullanıcıları sosyal medya hesaplarında e-devlet erişim sorunuyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yaşanan duruma tepki gösterdi. İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi günü e-Devlet'te yaşanan soruna ilişkin detaylar...
e-Devlet uygulamasında giriş sorunu yaşanıyor.
e- Devlet uygulamasına girip işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar giriş yapmak istediklerinde problemle karşılakarşı karşıya kaldı.
Kullanıcılar TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldığında aşağıdaki ekranla karşılaşıyor.
e-Devlet uygulamasını kullanmak isteyen çok sayıda vatandaş yaşadıkları sorunun ardından sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Galiba E-devlet çöktü giriş yapılamıyor.
Tüm resmi işlemlerin yapıldığı ve yoğun olarak ziyaret edilen e-Devlet uygulamasında giriş sorunu yaşanıyor.