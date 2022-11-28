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e-Devlet çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 28 Kasım 2022 Pazartesi e-Devlet'e erişilemiyor!

28.11.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Devlet ile ilgili son dakika gelen bilgilere göre birçok kişi uygulamaya girişte sorun yaşıyor. Bazı Twitter kullanıcıları sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla yaşanan duruma isyan etti. Peki, e-Devlet çöktü mü, e-Devlet'e neden giriş yapılmıyor? İşte detaylar...

e-Devlet çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 28 Kasım 2022 Pazartesi e-Devlet'e erişilemiyor!

e-Devlet uygulamasında bugün (28 Kasım 2022 Pazartesi) sabah saatlerinde sorun yaşandığı bildirildi. Bazı Twitter kullanıcıları sosyal medya hesaplarında e-devlet erişim sorunuyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yaşanan duruma tepki gösterdi. İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi günü e-Devlet'te yaşanan soruna ilişkin detaylar...

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? (28 KASIM 2022 PAZARTESİ)

e-Devlet uygulamasında giriş sorunu yaşanıyor.

e- Devlet uygulamasına girip işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar giriş yapmak istediklerinde problemle karşılakarşı karşıya kaldı.

Kullanıcılar TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldığında aşağıdaki ekranla karşılaşıyor.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İSYAN ETTİ

e-Devlet uygulamasını kullanmak isteyen çok sayıda vatandaş yaşadıkları sorunun ardından sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

  • Galiba E-devlet çöktü giriş yapılamıyor.

  • Tüm resmi işlemlerin yapıldığı ve yoğun olarak ziyaret edilen e-Devlet uygulamasında giriş sorunu yaşanıyor.

  • e-Devlet'e ne oldu ya ?

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  • 40 yılın başı bir rapor işim oldu, onda da e-devlet çöktü!

ss

  • e-Devlet'e ulaşılamıyor
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet

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