e-Duruşma sistemi nasıl işliyor? Faydaları neler?

Sürekli gelişen teknoloji, uzun zamandır kilometrelerce uzaktaki insanlarla görüşme sağlayabiliyor. Gittikçe dijitalleşen dünya sayesinde özellikle pandemi sürecinde birçok devlet işi, online olarak aksamadan devam etti. Bu süreçteki bir diğer yenilik de elektronik yani e duruşma sistemi oldu.

Yargıda Büyük Değişim Sağlayan E- Duruşma Nedir?

Pandemi sürecinde özellikle eğitim alanında uzaktan eğitim süreci başlamış ve eğitimde duraklama yaşanmamıştı. Daha sonra bu sürece İnternet üzerinden halledilebilir hale gelen birçok devlet işi eklendi. Şimdilerde ise yargıda dijitalleşme süreci başlamış durumda. Özellikle avukatlar için ciddi bir değişim sürecini başlatan e- duruşma sistemi pandemi sürecinde oldukça yararlı bir sistem oluyor.

Sistem oldukça basit bir şekilde uygulanabiliyor. Temel olarak, avukatlar bulundukları yerden cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi akıllı cihazlar yoluyla gerçekleşecek olan duruşmaya video konferans şeklinde bağlanabiliyorlar. Dünyada da birçok örneği bulunan bu uygulama, hukuk yargılamasının internet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu sayede fiziki olarak gerçekleştirilen duruşmanın koşulları internet üzerinden gerçekleştirilen e-duruşma koşullarıyla aynı oluyor. Yargıdaki bu dijital değişim sürecinde başlayan e- duruşma döneminin birçok olumlu getirisi var.